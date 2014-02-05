سالن چند منظوره ورزشی بانوان در سربیشه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عمیدیان بعد از ظهر جهارشنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی چند‌ منظوره بانوان شهرستان سربیشه اظهار کرد: اکنون جنگ میدانی دشمنان تمام شده است و دشمنان وارد جنگ نرم با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی شده اند.

وی با بیان اینکه وظیفه ورزش و جوانان بسیار سنگین است، ادامه داد: دشمنان به هر طریقی از جمله جنگ نرم با ما وارد جنگ شده و محوریت آنها نسل جوان ما است که می بایست بیش از گذشته زمینه حضور جوانان در عرصه های ورزشی و فرهنگی و علمی فراهم شود.

عمیدیان یادآور شد: در این حوزه باید با ایجاد نشاط، شادابی و تزریق فرهنگ دینی به ورزش تمامی دسیسه‌ های دشمن را خنثی کنیم.

وی درادامه با اشاره به افتتاح پروژه سالن ورزشی بانوان اظهار کرد: برای بهره‌ برداری این پروژه از سال85 تا کنون اعتباری بالغ بر شش میلیارد و 698 میلیون ریال هزینه شده است.

سرپرست اداره ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: از این میزان اعتبار هزینه شده دو میلیارد و 698 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و چهار میلیون ریال از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

عمیدیان با بیان اینکه مساحت این سالن ورزشی یک‌هزار و 417 متر مربع است، افزود: از مزایای این پروژه 10 هزار و 500 نفر بهره‌ مند می‌ شوند.