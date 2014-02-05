سپاه قدس گیلان در خدمات رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی عصر چهارشنبه در جریان بازدید از روند بازگشایی جاده های فرعی روستاهای بالا دست بخش چابکسر شهرستان رودسر افزود: با توجه به بارش سنگین برف هفته جاری در استان، سپاه قدس با آمادگی کامل و فراخوان نیروهای پیاده، بسیجی، پایگاه های مقاومت، حوزه های مقاومت، گردان ها و سپاه نواحی در کنار مردم برای رفع مشکلات ناشی از برف حاضر بوده و در حدامکان در این زمینه اقداماتی را انجام دادند.

وی اظهارداشت: در این زمینه 80 دستگاه خودروی کمک دار و 30 دستگاه ماشین آلات سنگین برای برف روبی و بازگشایی راه های اصلی و روستایی بکار گیری شده است.

سردار محمدی گفت: با توجه به گستردگی مناطق پوشیده از برف و بارش شدید و بی سابقه در استان، این نیروها و ماشین آلات بصورت شبانه روزی در کنار مردم بوده و این خدمت رسانی تا رفع کامل مشکلات ناشی از برف و خارج شدن از شرایط کنونی ادامه خواهد داشت.

فرمانده سپاه ناحیه رودسر نیز در این بازدید اذعان داشت: سپاه شهرستان از نخستین ساعات بارش برف با آمادگی کامل در خدمت مردم بوده و این کار همچنان ادامه دارد.

سرهنگ پاسدار رحمان عصامی افزود: در این زمینه دو دستگاه گریدر، چهار دستگاه لودر، دو دستگاه کامیون کمپرسی، شش دستگاه خودروی سواری کمک دار به همراه 300 نفر از بسیجبان گردن های بیت المقدس بازگشایی خیابان های اصلی و فرعی را برعهده گرفته اند.

وی تاکید کرد: تلاش شد مشکلات عبور و مرور مردم و مسافران به حداقل برسد که این حرکت جهادی رضایت مندی مردم را به همراه داشته است.

فرمانده سپاه رودسر ادامه داد: با توجه به تلاش های شبانه روزی صورت گرفته همچنان جاده ارتباطی 15 روستا در ارتفاعات این شهرستان مسدود بوده و تلاش برای بازگشایی بقیه راه های فرعی منطقه همچنان ادامه دارد.

وی یادآورشد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای اهداف بلند انقلاب و نظام با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری در خدمت به مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.