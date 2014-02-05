گره های ترافیکی شهر شیراز شناسایی و رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از برخی خیابان های شهر شیراز در جمع خبرنگاران، گفت: طی برنامه ریزی های انجام شده از این پس نقطه به نقطه خیابان های شهر شیراز را بررسی خواهم کرد تا با همکاری شهرداری شیراز مشکلات ترافیکی آن را رفع کنیم.

وی تصریح کرد: به راحتی می توان که با اعمال برخی از تغییرات در کارگاه های حفاری سطح شهر عرض معابر را افزایش داد تا در عبور و مرور خودرو تسهیل شود.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اینکه باید شهر شیراز را آماده حضور بیش از 9 میلیون مسافر نوروزی کرد یادآور شد: مکانهایی که بیشتر مورد استقبال مسافرین نوروزی قرار می گیرد را شناسایی کرده و دلایل ترافیک آن را نیز بررسی کرده ایم که باید با همکاری و تعامل بین دستگاه ها نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی بیان کرد: با انجام برخی تغییرات می توان ترافیک را روان کرد.

سردار سجادیان افزود: البته در برخی از تقاطع های سطح شهر نیز شهرداری کار خود را به خوبی انجام داده و این ترافیک نیازمند مدیریت است که در این خصوص پلیس راهور نیز باید دقت لازم را داشته باشد.

فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه رفاه و راحتی مردم باید برای تمامی مسئولین اولویت باشد، گفت: زمانیکه که می توانیم با مدیریت و برنامه ریزی مناسب نقاط ترافیکی شهر را شناسایی و با جا به جا کردن یک دیوار محافظ کارگاه مردم را از گرفتاری نجات دهیم دلیلی بر کم کاری وجود ندارد.