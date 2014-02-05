بیش از چهار هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید گلبهار افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن واحدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در این مراسم که با حضور معاون شرکت عمران شهرهای جدید کشور همراه بود، با تاکید بر حل هر چه سریع تر مشکلات موجود در این شهر از ایجاد ستاد توسعه گلبهار خبر داد و گفت: نخستین جلسه این ستاد با حضور نماینده استانداری، فرماندار، امام جمعه، نماینده مردم چناران در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط و نمایندگان شرکت عمران و شهرداری گلبهار پس از پایان دهه فجر برگزار خواهد شد.

وی بر همکاری تمام دستگاه های فعال در حوزه عمران شهری جهت تکمیل واحدهای مسکن مهر در حال ساخت در شهر جدید گلبهار تاکید و بیان کرد: با توجه به ایجاد شهرداری گلبهار و انتخاب شهردار، پس از انجام تغییرات لازم و تحویل وظایف از سازمان عمران گلبهار به شهرداری، این مجموعه از سال آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به برگزاری 116 جلسه ی شورای مسکن استان گفت: خروجی این جلسات بالغ بر 300مصوبه برای مسکن مهر بوده که حدود 80 درصد آن ها عملیاتی شده است.

واحدی به بهره برداری از 21 هزار و 700 واحد مسکن مهر در دهه ی فجر امسال در استان اشاره کرد و گفت: سهم شهرهای جدید از این مجموعه چهار هزار و 851 واحد است که 700 واحد باقی مانده در شهر جدید بینالود به بهره برداری می رسد.

علیرضا رحمانی معاون شرکت عمران شهرهای جدید کشور نیز در این مراسم با اعلام این که در دهه فجر امسال 30 هزار و 500 واحد مسکن مهر در شهرهای جدید کشور افتتاح خواهد شد، گفت: سیاست دولت تدبیر و امید اتمام همه واحدهای مسکن مهر آغاز به ساخت شده پیش از سال 91 و حداکثر تا پایان سال 93 است.

وی افزود: واحدهای مسکن مهری که ساخت آن در سال 91 آغاز شده است نیز تا پایان شش ماهه ی اول سال 94 باید تحویل داده شود.

رحمانی در ادامه با اشاره به این که گلبهار پس از سه شهر جدید حاشیه شهر تهران دارای بیشترین تعداد واحد مسکن مهر در بین شهرهای جدید است، اظهار کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در شهرهای جدید 70 درصد است اما این میانگین در شهر جدید گلبهار 72 درصد است که نشان دهنده عزم بالای مسوولان خراسان رضوی برای اتمام پروژه های مسکن مهر در موعد مقرر است.

رحمانی سپس به موضوع ساخت متروی گلبهار هم اشاره کرد و گفت: از 40 کیلومتر مسیر این مترو حدود 19 کیلومتر تملک شده و در هشت کیلومتر نیز عملیات اجرایی با پیشرفت 40 درصدی در حال انجام است.

وی از متقاضیان مسکن مهر خواست تا با پرداخت به موقع آورده های خود شرایط را برای تکمیل واحدهای مسکن مهر سرعت بخشند.