واکنش وزارت خارجه عراق به انفجار تروریستی ضد این وزارتخانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه ای به انفجار تروریستی امروز ضد این وزارتخانه واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: صبح امروز یکی از تروریست های انتحاری تلاش کرد که به محوطه امنیتی ساختمان وزارت خارجه وارد شود که نیروهای امنیتی مانع وی شدند و این عامل انتحاری خود را منفجر کرد.

وزارت خارجه عراق بیان کرد: با توجه به اینکه این اقدام تروریستی در ساعت شروع کار کارمندان وزارتخانه بود یازده نفر از کارمندان و نیروهای امنیتی کشته و ده نفر دیگر زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است: ما در عین حال که این اقدام تروریستی را محکوم می کنیم بر عزم خود برای مبارزه کوبنده با تروریسم و شکست آن تاکید می کنیم.