آموزش و پرورش نیازمند مدیران عملگرا است/ خیرین ظروف یکبار مصرف نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کمیلی عصر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی مدیر کل آموزش پرورش استان و کمیلی رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان با نمایندگان معلمان و انجمن اولیا و مربیان و گروه های آموزشی که در کانون نسیم رامیان برگزار شد، افزود: شما مدیران باید ابتدا خود و نیروی درونی تان را بشناسید، آموزش پرورش نیاز به فکر، ایده ، حسنات و نیکی ها دارد.

وی ادامه داد: اساس کار دولت تدبیر و امید، تعامل و همکاری است، مشارکت، بهترین تعامل و همکاری است که در همه زمینه ها باید روحیه مشارکت تقویت شود.

کمیلی با بیان این که عنوان یک ولی برای تمام دانش آموزان استان احساس مسئولیت دارد بیان کرد: پیشنهاد می کنم مدارسی که توسط خیرین احداث شده است یا زمین آن اهدا گردیده به صورت نمادین اطاق یا صندلی برای احترام به این اقشار پایه گذاری شود و از خیرین به عنوان ظروف یک بار مصرف استفاده نکنند.

وی ادامه داد: نیاز است در تمام مدارس انجمن خیرین جوان تشکیل گردد، به عبارتی با این اقدام تربیت اسلامی پرورش یابد.

کمیلی ضمن تاکید به مدیران آموزش و پرورش مبنی بر این که تقدم پرورش به آموزش را در برنامه خود مد نظر قرار دهند، پیشنهاد داد جشنواره خیرین حتی به مدت ده دقیقه در تمام روستاها برگزار شود.

وی اذعان کرد: از طرف نماینده ولی فقیه استان قرار است در 14 شهرستان استان 14 مدرسه احداث گردد که در حال حاضر در گنبد و مینودشت و هر کدام با اعتبار بالغ بر 500 میلیارد تومان در حال ساخت است.

