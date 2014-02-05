صدرنشینی شهرداری اردبیل در هفته پانزدهم/ هفتمین تساوی "خلخال دشت" در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور عصر امروز چهارشنبه در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد و دو تیم همگروه استان اردبیل در این رقابت ها در آبادان و کرمان و در برابر تیم های میزبان به تساوی دست یافتند.

در این بازی ها تیم شهرداری اردبیل پس از هفته ها تعقیب تیم فولاد نوین اهواز، امروز با استفاده از فرصت شکست این تیم و با کسب یک امتیاز با 29 امتیاز صدرنشین جدید گروه الف لیک دسته دو کشور شناخته شد.

در این بازی که در ورزشگاه پیروز آبادان برگزار شد، دو تیم بازی محتاطانه ای را ارائه دادند که در نهایت نیز بازی با نتیجه مساوی صفر بر صفر به پایان رسید تا تیم هم استانی فولاد نوین اهواز صدر جدول را به شهرداری اردبیل واگذار کند.

کسب این یک امتیاز در حالی برای صدرنشینی شهرداری اردبیل کافی بود که صنعت نوین اهواز نیز که مدتها در صدر جدول گروه الف این رقابت ها بود، امروز در برابر مس سونگون ورزقان با یک گل شکست خورد تا در همان امتیاز 28 باقی مانده و به رده دوم سقوط کند.

صنعت نوین آبادان نیز با کسب این تساوری با یک پله سقوط به رده چهارم جدول رفت تا جایگاه سومی را به مس سونگون پیروز در بازی امروز واگذار کند.

هم اکنون تیم فوتبال شهرداری اردبیل با 15 بازی و کسب هست برد، پنج تساوی و دو باخت و تفاضل مثبت هشت و با 29 امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است.

همچنین تیم خلخال دشت شهرستان خلخال استان اردبیل نیز امروز میهمان تیم هودرایان کرمان بود که این بازی نیز با نتیجه تدون گل به تساوی رسید تا این تیم به هفتمین تساوری در 13 بازی خود برسد.

سریال تساوی های این تیم در حالی رقم می خورد که خلخال دشت طی هفته اول این رقابت ها با ارائه بازی های قابل توجه و کسب چند پیروزی در برابر تیم های مدعی در بالای جدول قرار داشت و به عنوان پدیده رقابت ها شناخته می شد.

هم اکنون این تیم نیز از مجموع 13 بازی خود سه برد، هفت تساوی و سه شکست در کارنامه خود ثبت کرده تا تفاضل صفر و 16 امتیاز در رده هشتم جا خوش کند.

تیم های اردبیلی حاضر در این گروه در هفته شانزدهم این رقابت ها میزبان تیم های شمالی و جنوبی کشور خواهند بود. براین اساس تیم خلخال دشت در ورزشگاه تختی خلخال میزبان تیم شهرداری جویبار خواهد بود و تیم شهرداری اردبیل در ورزشگاه علی دایی اردبیل به مصاف میهمان خود شهرداری دزفول خواهد رفت.

جدول گروه الف لیگ دسته دوم باشگاه های کشور پس از بازی های امروز که با لغو یک بازی به دلیل بارش برف در استان های شمالی همراه بود، به قرار زیر است: