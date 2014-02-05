آمادگی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان برای کمک به مردم سرمازده

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عجم نوروزی عصر چهارشنبه در گرگان با اشاره به شرایط نامساعد جوی و بارش شدید برف در استان های شمالی گفت: کلیه واحدها و مراکز دانشگاهی استان گلستان آمادگی دارند تا در صورت اعلام نیاز و با هماهنگی دبیرخانه هیات امنای دانشگاه آزاد در استان های مازندران و گیلان نسبت به امداد رسانی به مردم سرمازده اقدامات لازم را انجام دهند.

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در استان گلستان اظهار امیدواری کرد تا با هماهنگی مسوولین ذیربط در استان های شمالی و تلاش و همت همه سازمان ها و نهادها وضعیت مردم آسیب دیده بهبود یافته و شرایط عادی به شهرها و روستاهای آسیب دیده از برف باز گردد.

دانشجوی رشته تربیت بدنی واحد گرگان در اردوی تیم ملی اسکواش

سمیع اله قاصد آبادی دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان نیز به عضویت تیم ملی اسکواش کشور درآمد.

قاصد آبادی با اعلام این خبر گفت: با توجه به موفقیت های اخیر در مسابقات سوپر لیگ کشور ، جام میلاد و بررسی تمرینات ورزشکاران از سوی فدراسیون اسکواش و به منظور حضور در مسابقات المپیک آسیایی اینچوان کره جنوبی این دعوت صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به رنکینگ شش کشوری خود افزود: حضور در جمع هشت نفر برتر رنگینگ بزرگسالان اسکواش کشور افتخاری برای ورزش دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود که امیدوارم با تمرینات زیاد و کسب موفقیت نماینده شایسته ای از دانشگاه در مسابقات اینچوان باشم.

گفتنی است به همراه قاصد آبادی فرزاد شکوهی دیگر گلستانی اسکواش کشور نیز به اردوی مذکور دعوت شده است. شکوهی چندی پیش موفق شد اولین مدال تاریخ اسکواش کشور را در مسابقات آسیایی بدست آورد.