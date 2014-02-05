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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۱۳

عملیات ارتش سوریه علیه گروههای مسلح در دیرالزور

عملیات ارتش سوریه علیه گروههای مسلح در دیرالزور

منابع سوری از عملیات ارتش سوریه در مناطق مختلف دیرالزور علیه گروههای تروریستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد: درگیری های شدیدی میان ارتش سوریه با گروههای مسلح در نزدیکی هتل حویجه صقر در دیرالزور در جریان است.

المیادین همچنین از کشته و زخمی شدن تعدادی از تروریستها جبهه النصره در حمله جنگنده های ارتش سوریه در دیرالزور خبر دادند.

از سوی دیگر منابع نظامی سوری  اعلام کردند: ارتش سوریه طی عملیاتی در حومه شمالی حماه تعدادی از ادوات متعلق به تروریستها را منهدم کرد.

این منابع بیان کردند: در عملیات ارتش سوریه در شرق منطقه مورک نیز تعدادی از تروریستها به هلاکت رسیدند و ادوات متعلق به آنها نابود شد.

کد مطلب 2230278

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