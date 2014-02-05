عملیات ارتش سوریه علیه گروههای مسلح در دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد: درگیری های شدیدی میان ارتش سوریه با گروههای مسلح در نزدیکی هتل حویجه صقر در دیرالزور در جریان است.

المیادین همچنین از کشته و زخمی شدن تعدادی از تروریستها جبهه النصره در حمله جنگنده های ارتش سوریه در دیرالزور خبر دادند.

از سوی دیگر منابع نظامی سوری اعلام کردند: ارتش سوریه طی عملیاتی در حومه شمالی حماه تعدادی از ادوات متعلق به تروریستها را منهدم کرد.

این منابع بیان کردند: در عملیات ارتش سوریه در شرق منطقه مورک نیز تعدادی از تروریستها به هلاکت رسیدند و ادوات متعلق به آنها نابود شد.