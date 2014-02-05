فرمانده انتظامی بوشهر دستور جمع آوری متکدیان را صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند هفته اخیر تعداد متکدیان در شهر بوشهر بسیار زیاد شده است و کمتر نقطه شلوغی در سطح شهر بوشهر وجود دارد که متکدیان در حال فعالیت نباشند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر چهارشنبه شب میزبان خبرنگاران بود و پس از ارائه گزارشی از وضعیت امنیتی و انتظامی استان و خدمات صورت گرفته، پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

سردار حیدر عباس زاده در پاسخ به خبرنگار مهر در ارتباط با وضعیت متکدیان شهر بوشهر اظهار داشت: متاسفانه راهکار مناسبی برای جمع آوری کامل متکدیان وجود ندارد و پس از جمع آوری باز هم شاهد حضور آنها در سطح شهر خواهیم بود.

وی اضافه کرد: جمع اوری متکدیان کار آسانی است ولی باید راهکاری وجود داشته باشد که پس از جمع اوری انها یک سازمان متصدی برخورد و نگهداری از انها باشد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: همین جا از سرهنگ شجاعی فرمانده انتظامی مرکز استان می خواهیم که از همین امشب نسبت به جمع آوری متکدیان از سطح شهر بوشهر اقدام کنند.

وی تاکید کرد: برای مقابله با این موضوع نیازمند همکاری همگانی و همه دستگاه های مرتبط هستیم و این کار تنها بر عهده نیروی انتظامی نیست.

سردار عباس زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر بیان داشت: همه تلاش خود را برای برگزاری برنامه های این هپدهه به کار خواهیم گرفت و سعی داریم تا این برنامه ها در امنیت کامل برگزار شوند.