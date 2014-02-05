ضرورت تدوین برنامه متنوع فرهنگی برای جوانان/ فعالیت های فرهنگی در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به توسعه فعالیت های فرهنگی گفت: نباید برنامه های فرهنگی و معنوی تحت الشعاع پروژه های عمرانی قرار گیرد و باید در کنار مسائل عمرانی توجه ویژه ای به بحث فرهنگی شود.

وی تاکید کرد: توسعه فعالیت های فرهنگی فقط با شعار عملی نمی شود و باید با راهکار عملی و تنوع بخشی به برنامه های دردست اجرا و پرهیز از موازی کاری بتوانیم با هدفمند کردن برنامه های فرهنگی زمینه جذب جوانان را به اینگونه برنامه ها فراهم کنیم.

این مقام مسئول در عین حال یادآور شد: توطئه های استکبار جهانی در جهت ترویج فرهنگ غربی در جامعه و انحراف جوانان روی به برنامه های جوان پسند آورده و امروز دشمن اعتقادات دینی و باورهای مذهبی جوانان ما را نشانه گرفته اند که دراین راستا و مقابله تهاجم فرهنگی تدوین برنامه های مناسب با کار کارشناسی شده ضروری است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهرهمچنین اظهار داشت: توسعه فرهنگی زیربنا و خمیرمایه تمامی فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و اگر گامهای عملی و برنامه ای مناسب در حوزه فرهنگ داشته باشیم قطعاً شاهد پیشرفت در سایر بخشها نیز خواهیم بود.

وی، تشکیل ستادی ویژه برای عملیاتی کردن برنامه های شورای فرهنگی را با همکاری ادارات و نهادها و مراکز دانشگاهی و آموزشی ضروری دانست و افزود: تلاش خواهیم کرد با بهره برداری از نظرات افراد صاحب فکر و اندیشه، فرهیختگان، اساتید دانشگاهی، روحانیت و کسانی که به نحوی تجربه مناسب و دانشگاهی در حوزه فرهنگی دارند از تجربیات و نظریات آنها بهره کافی و لازم ببریم.

امام جمعه اهر، تشکیل اتاق فکر با حضور نخبگان و فعالان فرهنگی دراین حوزه را از برنامه های آتی شورای فرهنگ عمومی اعلام کرد.