درگیری های فضای مجازی با اهداف سیاسی، یک جنگ واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سید علی میراحمدی عصر چهارشنبه در کارگاه پدافند غیرعامل ماموران پلیس سمنان با اشاره به اینکه درگیری های فضای مجازی جنگ واقعی و همان تروریسم سایبری است افزود: تهدیدات سایبری و اقدامات نرم دشمن، تخریب های فراوانی بر پیکر کشورها ایجاد می کند.

وی با بیان این مطلب که آموزش در پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی نقش تعیین کننده دارد خاطر نشان کرد: کشورهای با فناوری ضعیف و متخصصان کم سواد بازندگان اصلی جنگ سایبری هستند.

رئیس پلیس فتای استان سمنان با تشریح سناریوهای مختلف قبل، حین و بعد از حملات سایبری تصریح کرد: با سلطه فضای سایبر بر عرصه های مختلف، امروزه اینترنت و متعاقب آن استفاده از فناوری، عضو جدایی ناپذیر زندگی شده است.

میر احمدی با تاکید بر اینکه تحقق پدافند غیر عامل با رویکرد سایبری خسارات حملات سایبری را به کمترین حد ممکن می رساند عنوان کرد: مفاهیم امنیت و دفاع سایبری باید در برنامه های آموزشی مدارس و دانشگاه ها گنجانده شود.

وی در پایان یادآور شد: در کنار آموزش هوشمند رایانه ای به آحاد مردم جامعه باید تهدیدات، مفاهیم امنیت و دفاع را نیز بیان کرد و شخص را با اطلاعات لازم و کافی وارد این مقوله کرد.

