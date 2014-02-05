برای هشت منطقه نمونه گردشگری کرمانشاه موافقت نامه تاسیس صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فعله گری عصر چهارشنبه در سومین کارگروه گردشگری کرمانشاه که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، از وجود 50 منطقه نمونه گردشگری در استان خبر داد و گفت: وجود این مناطق موقعیت خوبی را برای تقویت بحث توریسم در استان فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: از 50 منطقه نمونه گردشگری استان، 15 منطقه دارای طرح جامع غیر مصوب هستند که برای هشت منطقه، موافقتنامه تاسیس صادر شده است.

فعله گری ادامه داد: کار واگذاری مناطقی که برای آن ها موافقت نامه صادر شده است به بخش خصوصی در حال انجام است تا کار ساماندهی آن ها انجام و ظرفیت گردشگری استان افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به اینکه برای صدور هر موافقنامه ای حدود سه ماه زمان می برد، از تلاش برای صدور موافقت نامه برای هفت منطقه نمونه گردشگری دیگر خبر داد و گفت: با ساماندهی تمامی این مناطق قطعا کرمانشاه به یکی از استان های هدف گردشگری کشور تبدیل شده و آمار حضور مسافران و گردشگران داخلی و حتی خارجی رشد قابل نملاحضه ای خواهد داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در ادامه از ایجاد مراکز خدمات و اطلاع رسانی گردشگری در نقاط پرتردد استان خبر داد و گفت: مرز خسروی و پرویزخان در قصرشیرین و میادین امام حسین(ع) و امام خمینی(ره) و آزادی کرمانشاه نقاطی هستند که برای راه اندازی این مراکز درنظر گرفته شده اند.

فعله گری افزود: راه اندازی تورهای کرمانشاه گردی، صدور بیمه نامه مسافر، رزرو هتل در ایران و اقصی نقاط جهان رزرو و صدور بلیط کلیه شرکت های خدمات هواپیمایی و طراحی تورهای خاص جهت جذب گردشگران خارجی از جمله خدماتی است که این مراکز ارائه می کنند.

این مقام مسئول همچنین بی‌انگیزگی هتل داران و مهمان‌پذیران به‌دلیل نرخ‌های پایین اقامت را یکی از مشکلات حوزه گردشگری استان عنوان کرد.

فعله گری خواستار اصلاح نرخ اقامت در مهمان‌پذیرهای استان را شد و از اعضای کارگروه توسعه گردشگری استان خواست با نیمی از پیشنهادات اتحادیه صنف هتلداران و دسته‌های وابسته موافقت کنند.

وی در پایان مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان با مجامع امور صنفی را نیز مطرح و خواستار رفع آن ها شد.

کار واگذاری مناطق نمونه گردشگری کرمانشاه به بخش خصوصی سریعتر انجام شود

در این جلسه همچنین معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه نیز خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر مناطق نمونه گردشگری استان برای واگذاری به بخش خصوصی طی یک ماه آینده شد.

بابک دلفانی با بیان اینکه بهتر است هرچه سریعتر مقدمات واگذاری مناطق نمونه گردشگری کرمانشاه به بخش خصوصی فراهم شود، گفت: البته محدوده زمین نیز باید مشخص گردد.

وی همچنین از ایجاد و راه اندازی مراکز خدمات و اطلاع رسانی گردشگری استقبال کرد و گفت: ظاهر اولیه طرح مناسب و مثبت به نظر می رسد اما باید کارهای کارشناسی دقیق تری روی آن صورت گیرد.

دلفانی خاطرنشان کرد: در صورتی که این طرح به تصویب نهایی برسد استانداری حاضر به تقبل زمین این مراکز خواهد بود.