بزرگان انقلاب خاطرات خود را به نسل جدید منتقل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی عصر چهارشنبه در جشنواره بومی محلی شهرستان گنبدکاووس گفت : ماندگاری وثبات انقلاب در گرو اعتقاد به قرآن و عمل به آن ، حمایت از ولایت و رهبری و اراده راسخ ملت ایران است.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد مشارکت و همدلی در کارهای اجتماعی دانست و ضمن تقدیر از عملکرد برگزار کنندگان مراسم، از 80 نفر شرکت کننده که از 8 روستای اطراف حاضر شده بودند تقدیر کرد.

در این تقدیر 16 نفر بدلیل کیفیت و سنتی بودن انتخاب شدند و از خانواده های شهدا جانبازان این روستا ها قدردانی شد.

