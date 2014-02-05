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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۳۱

نوراللهی:

بزرگان انقلاب خاطرات خود را به نسل جدید منتقل کنند

بزرگان انقلاب خاطرات خود را به نسل جدید منتقل کنند

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار ویژه گنبدکاووس با بیان این که عامل پیروزی انقلاب اسلامی وحدت کلمه مردم و ایمان به خدا و قرآن و رهبری امام راحل بود گفت: انتظار داریم بزرگانی که رنج های پیروزی انقلاب را دیدند خاطرات این دوران را به نسل جدید بخصوص جوانان منتقل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی عصر چهارشنبه در جشنواره بومی محلی شهرستان گنبدکاووس گفت : ماندگاری وثبات انقلاب در گرو اعتقاد به قرآن و عمل به آن ، حمایت از ولایت و رهبری و اراده راسخ ملت ایران است.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد مشارکت و همدلی در کارهای اجتماعی دانست و ضمن تقدیر از عملکرد برگزار کنندگان مراسم، از 80 نفر شرکت کننده که از 8 روستای اطراف حاضر شده بودند تقدیر کرد.

در این تقدیر 16 نفر بدلیل کیفیت و سنتی بودن انتخاب شدند و از خانواده های شهدا جانبازان این روستا ها قدردانی شد.
 

کد مطلب 2230290

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