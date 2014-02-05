فیلم های جشنواره فجر به اردبیل نرسید/ لغو برنامه های روز اول

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود فیلم های جشنواره فجر همزمان با تهران در اردبیل نیز به نمایش درآید، به دلیل عدم رسیدن فیلم های تعیین شده به اردبیل، روز اول این جشنواره استانی برگزار نشد.

پیش از این اعلام شده بود که جشنواره استانی فیلم فجر از امروز چهارشنبه و با نمایش دو فیلم جشنواره در سینما قدس اردبیل در این استان آغاز خواهد شد که این اتفاق با لغو پرواز تهران به اردبیل نیافتاد.

در روز اول این جشنواره قرار بود فیلم "سیزده" به کارگردانی هومن سیدی در ساعات 14و 18 و در دو سانس مختلف و فیلم "گنجشگک اشی مشی" نیز به کارگردانی پوران درخشنده، ابراهیم فروزش و طالبی در ساعات 16 و 20 به نمایش درآید.

دبیر اولین جشنواره فیلم فجر استان اردبیل دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید لغو برنامه های روز اول گفت: متاسفانه به دلیل لغو پرواز صبح تهران – اردبیل فیلم های روز اول به دبیرخانه جشنواره نرسید.

بنا به اعلام فرودگاه اردبیل، امروز پرواز هواپیمایی آسمان که قرار بود پیش از ظهر امروز به اردبیل وارد شود، بنا به علت عملیاتی و آماده نبودن باند در تهران پرواز خود را لغو کرد. البته باید تاکید داشت که سایر پروازهای فرودگاه اردبیل در ساعات ظهر و بعد از ظهر وارد مرکز استان شده است.

علی چشمه نور با بیان اینکه برنامه های سایر روزهای این جشنواره همچنان برگزار خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که تا پایان این جشنواره استانی شاهد لغو برنامه نباشیم تا علاقمندان و هنرمندان استان بتوانند فیلم های جشنواره را ببینند.

وی همچنین در پاسخ به اینکه تکلیف بلیط های چهار سانس روز اول که به فروش رفته و یا در بین میهمانان توزیع شده چه خواهد شد، تاکید کرد: بنا داریم در پایان این جشنواره که 25 بهمن مقرر شده یک روز دیگر اضافه کنیم تا فیلم های روز اول در این روز به نمایش درآید.

قرار است در طول برگزاری این جشنواره روزانه دو فیلم در چهار سانس و طی ساعات 14، 16، 18 و 20 در سینما قدس اردبیل به نمایش گذاشته شود.

فیلم های جشنواره فجر بطور همزمان با تهران برای اولین بار در این استان نمایش داده می شود و به نظر می رسد که استقبال مطلوبی از این فیلم ها صورت بگیرد.

اما نکته ای که نگرانی دوستداران جشنواره فیلم فجر را در اردبیل به همراه داشته این است که آیا تا پایان این جشنواره با لغو پروازها روبرو خواهند شد یا نه، چراکه با وجود شرایط جوی مناسب در اردبیل برای فرود هواپیما با لغو پرواز مواجه شدند و شاید هفته آینده این شرایط مناسب نباشد. بیشتر پروازهای اردبیل در فصل زمستان به دلیل مه غلیظ و بارش برف لغو می شود.