476 چند قلو زایی در استان زنجان به ثبت رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی متوسلین افزود: بر اساس آمار های بدست آمده در 10ماهه امسال تعداد 17 هزارو 6 واقعه ولادت به ثبت رسیده است که از این تعداد 16هزارو 530 واقعه مربوط به ولادت های تک زایی وتعداد 476 واقعه ولادت حاصل از چند قلو زایی بوده است.
وی اظهار داشت: 476واقعه از کل ولادتهای ثبت شده در این مدت مربوط به چند قلو زایی بوده که از این تعداد227 واقعه (454نوزاد) دوقلو ، تعداد 6 واقعه (18نوزاد) سه قلو وتعداد 1 واقعه (4 نوزاد ) چهار قلو زایی بوده است .
مدیر کل ثبت احوال استان زنجان، با بیان این مطلب که شهرستان زنجان بالاترین آمار چندقلو زایی را داشته افزود : بعد از شهرستان زنجان ، شهرستانهای ابهر و خدابنده به ترتیب بیشترین آمار چند قلو زایی وهمچنین شهرستانهای ایجرود ، طارم و ماهنشان به ترتیب کمترین آمار چند قلو زایی را در استان داشتند.
فعالان قرآنی شهرستان خدابنده تجلیل میشوند
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خدابنده، از برگزاری مراسم تجلیل از فعالان قرآنی این شهرستان خبر داد.
حجتالاسلام حسنرضا محمدی اظهار کرد: اداره اوقاف خدابنده سالانه به مناسبت دهه فجر برنامههای متنوعی را اجرا میکند.
وی با اشاره به اینکه دهه فجر یکی از زمانهای ماندگار و به یاد ماندنی در تاریخ انقلاب کشور است، تصریح کرد: برای پاسداشت این دهه هر سال برنامههای بسیاری در امامزادگان و مساجد این شهرستان برگزار میشود.
رئیس اوقاف خدابنده، با اشاره به اینکه امسال نیز طبق سنوات گذشته برنامههای مختلفی همزمان با دهه فجر در شهرستان خدابنده و توسط اداره اوقاف و امور خیریه برگزار میشود گفت: اداره اوقاف علاوه بر اجرای برنامههای مختلف در امامزادگان در برنامههای کمیته مساجد نیز حضور فعال دارد.
حجت الاسلام محمدی، با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از فعالان قرآنی در این شهرستان تصریح کرد: این اقدام همزمان با مراسم جشن انقلاب که در مسجد بابالحوائج (ع) خدابنده برگزار شد، صورت گرفت.
وی، با اشاره به برگزاری مراسم جشن انقلاب در مساجد شهرستان خدابنده هر شب پس از نماز مغرب و عشاء افزود: در این مراسم علاوه بر سخنرانی که در زمینه دستاوردهای انقلاب و اهداف آن صورت میگیرد، برنامههای جانبی نیز همچون مسابقات فرهنگی اجرا میشود.
رئیس اوقاف خدابنده،با اشاره به مسابقه انشانویسی با موضوع انقلاب اسلامی در مساجد گفت: در این مسابقه به نفرات برتری که خاطرات جالب و دیدنی از انقلاب و یا روزهای دهه فجر داشته باشند، جوایزی اهدا میشود.
امسال مراسم جشن انقلاب در مسجد فاطمه زهرا (س) شهر قیدار، مسجد مهدیه شهر قیدار، مسجد باب الحوائج شهر قیدار، مساجد جوار امامزاده قاسم (ع) شهر سهرورد و مسجد حضرت موسی بن جعفر (ع) شهر قیدار برگزار خواهد شد.
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