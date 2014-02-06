دختران روستای "باغلی مرام" به دلیل نبود دبیرستان دخترانه ترک تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مارمایی عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره بومی محلی گنبدکاووس گفت: افت فشار برق بخصوص در تابستان بسیار چشمگیر است، نبود سالن ورزشی برای برادران ، بهسازی فضای روستا که بصورت نیمه کاره رها شده و همچنین مدرسه راهنمایی پسرانه ابوریحان بیرونی فرسوده و غیر قابل استفاده است از دیگر مشکلات این روستا است.

وی گفت: این روستا دارای 2 هزار و 700 نفر جمعیت و 57 خانوار است که در 20 کیلومتری شهرستان گنبدکاووس واقع شده و دارای درمانگاه ، کلانتری 16 ـ دبیرستان پسرانه ـ مدرسه راهنمایی و ابتدایی دخترانه و پسرانه، مسجد اهل سنت و شیعه ، سالن چند منظوره برای خواهران متعلق به خانه بهداشت است.

رئیس شورای بخش مرکزی گنبد نیز گفت: 4 دهستان در بخش مرکزی وجود دارد که هریک مشکلات خاص خود را دارد، در دهستان باغلی مرام آب آشامیدنی مناسب از مهمترین مشکلات است.

حالی ظهری ادامه داد: در این دهستان آب آشامیدنی لوله کشی است ولی سالم نیست و آلوده است، باتوجه به آبرسانی شهید رجایی از طرف دولت این طرح در 10 کیلومتری این دهستان قرار دارد و پیشنهاد بنده این است که اگر از این طرح به طول ده کیلومتر به منطقه ما لوله کشی شود ، آب سالم در اختیار اهالی روستا قرار خواهد گرفت که باعث جلوگیری بسیاری از بیماری های روده ای خواهد شد.

وی افزود : کانالی برای هدایت آب های مازاد سطحی در این قسمت زده شده که به دلیل تحقیق و مطالعه نادرست به محوطه کلانتری برخورده است که انتظار می رود این مسئله دولت زودتر از موعد مقرر حل گردد.

ظهری گفت: در راستای اجرای قانون ماده 4 تعیین وتکلیف اراضی بنیاد مسکن از منابع طبیعی در روستای کاکا نگرانی هایی وجود دارد که پیشنهاد می گردد اگر قرار است این اراضی تفکیک و در معرض فروش قرار گیرد به ساکنین همین روستا فروخته شود.