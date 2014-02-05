پروازهای فرودگاه های نوشهر و رامسر از سر گرفته شد

موسی مشاء زمینی در حاشیه بازدید از فرودگاه نوشهر در گفتگو با مهر گفت: شدت بارش برف اخیر در غرب مازندران باعث شد تا باند فرودگاههای نوشهر و رامسر مسدود شود و پرواز ها لغو شود.

مدیرکل فرودگاه های مازندران افزود: با تلاش فراوان باندهای فرودگاه های رامسر و نوشهر از حجم سنگین برف پاکسازی شد و این فرودگاه ها از امروز آماده برقراری مجدد پرواز خطوط هوایی شدد.

وی با اشاره به ماموریت فرودگاه نوشهر در امدادرسانی بحران اخیر برف در غرب مازندران افزود: از روز اول بحران، فرودگاه نوشهر با اولویت امداد و ارسال آذوقه و موادغذایی به مناطق برفگیر آماده پرواز چرخبال بوده است و پس از 5 روز از بحران نیز همچنان از این فرودگاه اقلام مذکور به رامسر و تنکابن ارسال می شود.

مدیرکل فرودگاه های مازندران خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 40 سورتی پرواز امدادرسانی در فرودگاه نوشهر انجام گرفته و تا بازگشایی کامل راه دسترسی شهرهای تنکابن و رامسر این عملیات ها ادامه خواهد داشت.

بارش برف از بامداد شنبه هفته جاری در مناطق مختلف استان مازندران آغاز شد و موجب خسارت شدید در این منطقه شده بود.