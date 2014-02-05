کشته و زخمی شدن 116 نفر در حوادث تروریستی/ تدابیر امنیتی در مرز عراق با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، سعد معن سخنگوی فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد: در اثر انفجار منطقه کراده در منطقه الخضراء و انفجار در نزدیکی ساختمان وزارت خارجه عراق بیست نفر کشته و سی نفر دیگر زخمی شده اند.

منابع عراقی از زخمی شدن چهار نفر در اثر شلیک چند موشک کاتیوشا به منطقه ای در بغداد خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: ارتش عراق طی عملیاتی در الملعب، الثیله، الطوک و الارامل در الرمادی هفت نفر کشت و شش نفر دیگر بازداشت کرد.

یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق از انفجار خودرو بمبگذاری شده در دیالی در جنوب بغداد که یک کشته و شش زخمی برجای گذاشت خبر داد.

منابع امنیتی عراقی اعلام کردند: در اثر انفجار اولین خودرو بمبگذاری شده در خیابان المعهد در منطقه الزعفرانیه در جنوب شرق بغداد سه نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند.

در اثر انفجار دوم در خیابان عماره در همین منطقه هفت نفر کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند.

احمد الذیابی استاندار الانبار اعلام کرد: ارتش عراق دستاوردهای مهمی در درگیری با داعش به دست آورده است.

وی افزود: نیروهای مسلح عراق به عملیات در الرمادی و فلوجه برای آزادی این مناطق و آزادی اسیران از دست تروریستها ادامه می دهد.

الذیابی گفت: نیروهای زمینی با پشتیبانی نیروی هوایی و واحدهای توپخانه ای دستاوردهای مهمی به دست آوردند. تروریستها از کودکان و زنان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

وی افزود: تروریستهای داعش اقدام به انفجار مراکز پلیس و سوزاندن منازل و تخریب موسسات دولتی می کنند و علت آن تفکر قتل، خونریزی و ویرانی تروریستها داعش است.

استاندار الانبار بیان کرد: نیروهای امنیتی تجربه حمله به مراکز داعش را دارند و دستورات قوی از سوی مسئولان ارشد برای درهم کوبیدن تروریستها وجود دارد.

یک منبع امنیتی از تدابیر امنیتی در مرزهای الانبار با سوریه برای ممانعت از نفوذ داعش سوریه به الانبار برای حمایت از داعش موجود در الرمادی و فلوجه خبر داد.

این منبع بیان کرد: تقویت برج های دیده بانی و ایجاد هفت برج دیگر در القائم و الرطبه و استقرار ادوات نظامی و تانک و زره پوش های جدید، کشیدن سیم خاردار و نصب دوربین های جدید از اقدامات امنیتی است.

یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق از کشته و زخمی شدن 9 نفر در انفجار بمب در نزدیکی قهوه خانه ای در منطقه الدوره در جنوب بغداد خبر دادند.