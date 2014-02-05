تیم فوتبال کاسپین قزوین به صدر جدول صعود کرد

به گزارس خبرنگار مهر از هفته شانزدهم رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور تیم های فوتبال کاسپین قزوین و گاز فجر بوشهر از ساعت 14 امروز در هوای سرد ورزشگاه 15 هزار نفری سردار آزادگان به دیدار هم رفتند که این دیدار در نهایت با حساب سه بر صفر به سود کاسپین قزوین پایان یافت .



کاسپین در هر دو نیمه این بازی از حریف بوشهری خود سرتر بود و با ارائه یک بازی منسجم و هدف دار توانست تیم گاز فجر بوشهر با شکست بدرقه کند.



گل های کاسپین در این دیدار را نیما پرتویی و عماد میر هادی در دقایق 5 ، 9 و 65 به ثمر رساندند



کاسپین با کسب این سه امتیاز به صدر جدول گروه ب لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور صعود کرد و تیم گاز فجر بوشهر نیز هم چنان در رده هشتم جدول 14 تیمی گروه ب مسابقات لیگ دسته دوم باشگاه های کشور باقی ماند.



رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کشور با حضور 28 تیم در دو گروه 14 تیمی برگزار می شود.