میزان خسارتهای بحران برف واقع بینانه دیده شود/ آسیب دیدن سه هزار مسکن تنکابن

شمس الله شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم این منطقه در شرایط بسیار سختی قرار دارند و اگر باران ببارد این حجم برف تبدیل به سیل خواهد شد و اگر هم سرما بزند که به نوعی دیگر مشکل ایجاد می شود و مدیران ملی و استانی در فضایی قرار نگیرند که همه چیز درست شده و منطقه را ترک کنند.



شریعت نژاد تاکید کرد: ما بدنبال سوء استفاده از این وضعیت نیستیم بلکه انتظارمان این است که دولت در خصوص کمک های بلاعوض و مساعدت خود به مردم غرب مازندران مضایقه نکند.



آسیب سه هزار واحد مسکونی در تنکابن

امام جمعه تنکابن نیز گفت: بیش از 3 هزار منزل مسکونی در تنکابن تخریب شده اند که اغلب متعلق به افراد ی است که از نظر مالی ضعیف هستند.



حجت الاسلام سید داوود شاهچراغی افزود: حضور رییس جمهور در این منطقه التیامی بر دردهای مردم خواهد بود.



وی از سازمان های بیمه گر انتقاد کرد و گفت: نمی دانم چرا سازمان های بیمه گر انتفاعی عمل می کنند و چند مورد خاص جزء شاخصه های بیمه است و بطور مثال خسارت ناشی از برف در ردیف شاخصه های بیمه نیست.



امام جمعه تنکابن اضافه کرد: انتظار می رود تا با تدبیر مدیران مرتبط در بخش بیمه ،حوادث غیر مترقبه در قرارداد بیمه گنجانده شود تا در صورت بروز اینگونه حوادث مردم بتوانند خسارت وارده را جبران کنند.

فرماندار رامسر نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: رهاورد سفر وزیر به رامسر پیگیری در خصوص میزان خسارت وارده و طرح آن در جلسه هییت دولت برای جبران خسارت ها است.



رستم زرودی افزود: از آغازین ساعت بارش برف اقدام به تشکیل کمیته بحران کردیم و توانستیم با برنامه ریزی درست و همکاری همه دستگاههای اجرایی و شهرداری ها و بسیج مردمی بحران را مدیریت کنیم بطوریکه برف بر ما غالب نشد.



وی اضافه کرد: تمامی تلاش خود را در جهت پاکسازی معابر اصلی و پاکسازی زیرساختهای اصلی شهر نظیر ایستگاههای گاز ، مخابرات چاههای آب بکار گرفتیم و نگذاشتیم مردم با قطعی گاز روبه رو شوند.



80 ساعت قطعی برق در رامسر

زرودی ادامه داد: با وجود 80 ساعت قطعی برق در رامسر و نداشتن ارتباط با شهرهای همجوار از ظرفیت شهرستان در بخش ژنراتور برق استفاده کرده و نانوایی ها را فعال کردیم تا مردم بتوانند نان مورد نیاز خود را تهیه کنند و همچنین اقدام به توزیع آردهای بسته بندی شده در درب منازل کردیم تا در صورت عدم دسترسی به نانوایی مردم بتوانند خودشان در منزل نان پخت کنند.



وی همچنین از نظارت ویژه بر شبکه و بهداشت و درمان نیز خبر داد و گفت: در این بخش با تقویت پزشکان آنکال و توزیع پتو و نان در بیمارستان توانستیم در این بخش هم مدیریت داشته باشیم.



فرماندار رامسر با اشاره فعالیت 8 اکیپ از اداره برق و 6 اکیپ از اداره آب در شهرستان، گفت: خوشبختانه با فعالیت این اکیپ برق و آب رامسر در روز سوم بحران به حالت پایدار در آمد.



این مسئول از تلاشهای فرمانداری و دستگاههای اجرایی در تنظیم بازار نیز سخن گفت تا قیمت اقلام اصلی مورد نیاز مردم گران نشود.



فرماندار رامسر در ادامه با بیان اینکه مشکلات امنیتی و کار نکردن خود پرداز ها از جمله دیگر مشکلات بود، افزود: در اولین فرصت توانستیم با گشت های نامحسوس امنیت شهر را تامین و نسبت به راه اندازی خود پرداز ها نیز اقدام لازم را انجام دادیم و مردم توانستند نقدینگی خود را نیز تامین کنند.



کمبود ماشین آلات راهداری

وی دغدغه اصلی خود را اکنون در روستاهای بالادست و کمبود بولدوزر دانست و افزود: چنانچه در روزهای آتی بولدوزر d8 تهیه نکنیم نمی توانیم زباله این چهار و پنج روز را از شهر خارج کنیم و شهر دچار چالش می شود که این امر در دستور کار جدی فرمانداری قرار گرفت.



زرودی پیگیری در خصوص برآورد میزان خسارت وارد آمده اظهار داشت: دو گروه از کارشناسان بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی در حال شناسایی و برآورد خسارت های وارد شده به شهرستان هستند تا اگر تحت پوشش بیمه قرار دارند ، خساراتشان در اسرع وقت پرداخت و در غیر این صورت با برداخت تسهیلات کم بهره جبران خسارت شود.



وی در پایان سخنان خود از حضور همه مدیران کشوری و استانی و مردم این شهرستان و بویژه استاندار گیلان که در اولین ساعات بارش برف به در رامسر حضور یافته بود ، قدردانی کرد.

بازگشایی راه 25 روستای بخش مرکزی رامسر

بخشدار مرکزی رامسر در گفتگو با مهر از بازگشایی راههای اصلی حدود 25 روستای این شهرستان خبر داد و گفت : تاکنون راههای اصلی 6 روستای پایین دست و 20 روستای بالادست بالا دست بازگشایی شدند.



ابراهیم شیرود عشوریان افزود: با باز شدن معابر شهر ، تجهیزات را به سمت روستاها سوق دادیم و با این روند پیش بینی می کنیم تا سه روز آینده تمامی راههای اصلی روستا باز شوند.



وی گفت : خسارت زیادی به قسمت های مختلف روستاها وارد شده است که پس از بازگشایی راههای روستایی نسبت به برآورد خسارت اقدامات لازم انجام می شود و البته تیم بنیاد مسکن هم اکنون نیز در حال انجام اقدامات لازم هستند.