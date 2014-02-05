ارتباط بین صنعت و دانشگاه در مباحث تئوری متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فغفوری، با اشاره به نیاز بخش صنعت جهت حضور در عرصه نوآوری و بهبود مستمر افزود: زمانی واحدهای تولیدی و صنعتی علاقه ای به فعالیت در بخش های تحقیقاتی نداشتند و کلیه امور به صورت روتین انجام می شد اما هم اکنون شاهد فعالیت چشمگیر واحدها در این بخش هستیم.چ

وی یادآور شد: هم اکنون در ۱۰ واحد صنعتی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) فعال هستند و به عنوان پایلوت عملیاتی فعالیت می نمایند.

معاون برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان، با اشاره به وجود انجمن کارآفرینی در این اداره کل اظهار داشت: این انجمن دارای 6 کمیته فعال است که مسئولیت آن را افراد تحصیل کرده و دانشگاهی به عهده دارند.

فغفوری،با اشاره به ظرفیت های موجود در این اداره کل، بر تاسیس دفتر صنعت و معدن در مراکز و واحدهای دانشگاهی پیام نور که رشته های فنی مورد نیاز این اداره کل در آن فعال است به منظور انجام امور تحقیقاتی، تاکید کرد.

وی، ضمن استقبال از حضور دانشجویان در بخش صنعت و معدن به عنوان کارآموز، از هماهنگی دو مورد بازدید از کارخانه های استان تا پایان بهمن ماه خبر داد.

معاون برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان، با تاکید بر ایجاد رشته های مورد نیاز بخش صنعت در دانشگاه های استان ادامه داد: تلاش کنیم با توجه به اولویت کار، رشته های دانشگاهی به سمتی رود که هم بخش صنعت و هم بخش خصوصی از آن استفاده عملیاتی کنند.

فغفوری با بیان اینکه کار مشترک نیاز به طرز فکر و اندیشه مشترک دارد، افزود: در کوتاه ترین زمان به در خواست هایی که در قالب واحدهای تولیدی به معرفی شدگان پیام نور ارائه شود، مجوز صادر می شود.

وی همچنین استفاده از امکانات مرکز رشد صنعت و معدن به عنوان کارگاه با حداقل قیمت، ارائه مجوز تاسیس سرمایه گذاری های کوچک به معرفی شدگان پیام نور، ارائه پروانه تولید به تولیدی های بدون کارخانه را از دیگر تسهیلات اداره کل صنعت، معدن و تجارت به دانشجویان پیام نور عنوان کرد.جلسه هسته ی کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان زنجان در جهت افزایش تعامل بین دانشگاه و سازمان صنعت، معدن و تجارت در ستاد پیام نور استان زنجان برگزار شد



معاون دانشگاه پیام نمر استان زنجان ،با اشاره به اینکه دانشجویان این دانشگاه از نظر سطح علمی یک سر و گردن بالاتر از سایر دانشجویان هستند گفت: تمامی سر فصل های وزارت علوم حداکثر یک بار توسط دانشجویان پیام نور باید مطالعه شود.



سید سعید صفوی با بیان اینکه آنچه توسط دانشگاه و سازمان صنعت و معدن تصمیم گیری می شود برای کل استان خواهد بود، اضافه کرد: مصوبات این جلسه نیز برای جوانان و آینده استان موثر خواهد بود.



وی، با تاکید بر معرفی دو نماینده از هر دو دستگاه جهت عقد تفاهم نامه تصریح کرد: دانشگاه پیام نور با کمک اساتید خود می تواند طرح های پژوهشی خود را متناسب با پتانسیل ها و نیازهای صنعت و معدن ارائه دهد.

معاون دانشگاه پیام نور استان زنجان، همچنین بر بکارگیری نیروهای موفق و توانمند پیام نور در بخش صنعت، معدن و تجارت استان از کانال سازمان صنعت معدن با توجه ظرفیت های موجود تاکید کرد.

مسئول تجارت خارجی سازمان صنعت و معدن استان زنجان نیز با اشاره به اینکه این سازمان از طرح های دانشجویی استقبال می کند، تصریح کرد: فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور از نیروهای موفق صنعت و معدن به شمار می رود.