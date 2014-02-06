203 هزار لیتر سوخت در شفت توزیع شد

جواد شفیعی ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 98 روستای شهرستان شفت درگیر بارش برف سنگین بودند.

وی اظهارداشت: هم اکنون 95 درصد راه های آسفالته روستایی و شهری این شهرستان بازگشایی شده است.

فرماندار شفت گفت: عوامل راهداری هم اکنون در روستای کلاشم ( پائین ترین ) و روستای سیامزگی و خرمکش ( بالاترین ) نقطه کوهستانی این شهرستان به بازگشایی مسیرها مشغول هستند.

وی در ادامه از برقراری برق، آب،گاز و دیگر زیر ساختها در شفت خبر داد و یادآورشد: در حال حاضر 85 درصد مردم این شهرستان در مناطق روستایی زندگی می کنند.