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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۰۷

شفیعی:

203 هزار لیتر سوخت در شفت توزیع شد

203 هزار لیتر سوخت در شفت توزیع شد

شفت - خبرگزاری مهر: فرماندار شفت از توزیع 203 هزار لیتر سوخت طی بارش سنگین برف اخیر در این شهرستان خبر داد.

جواد شفیعی ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 98 روستای شهرستان شفت درگیر بارش برف سنگین بودند.

وی اظهارداشت: هم اکنون  95 درصد راه های آسفالته روستایی و شهری این شهرستان بازگشایی شده است.

فرماندار شفت گفت:  عوامل راهداری هم اکنون در روستای کلاشم  ( پائین ترین )  و روستای سیامزگی و خرمکش ( بالاترین ) نقطه کوهستانی این شهرستان به بازگشایی مسیرها مشغول هستند.

وی در ادامه از برقراری برق، آب،گاز و دیگر زیر ساختها در شفت خبر داد و یادآورشد: در حال حاضر 85 درصد مردم این شهرستان در مناطق روستایی زندگی می کنند.

کد مطلب 2230309

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