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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۰۹

سرهنگ نجفی:

طرح شناسایی و برخورد با سارقان در خرم آباد به طور مستمر اجرا می شود

طرح شناسایی و برخورد با سارقان در خرم آباد به طور مستمر اجرا می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد گفت: طرح شناسایی و برخورد با سارقان در خرم آباد به طور مستمر اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل و مغازه طرح شناسایی و برخورد با سارقان در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت، اظهار داشت: در قالب این طرح 9 نفر سارق دستگیر و سه دستگاه خودرو سرقتی نیز کشف شد.

وی با بیان اینکه در این زمینه دو نفر سارق مغازه و دو نفر سارق گوشی دستگیر شدند، تصریح کرد: همچنین سه نفر سارق منزل، سه نفر سارق لوازم خودرو و چهار نفر نیز در زمینه مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد با تاکید بر اینکه همکاری مردم در برخورد با متخلفان و برقراری نظم و امنیت مهم است، یادآور شد: همکاری مردم در راستای پشتیبانی و حمایت از پلیس در اجرای طرح های نیروی انتظامی قابل تقدیر است.

سرهنگ نجفی با اشاره به اینکه تیم ها و پلیس های تخصصی تشکیل شده به صورت پنهان و آشکار با تحت نظر قرار دادن سارقان سابقه دار به صورت شبانه روزی تلاش می شود که وقوع سرقت به حداقل ممکن برسد، افزود: به شهروندان توصیه می شود با رعایت نکات ایمنی در نگهداری از منزل، خودرو و ... فرصت سرقت و جرم را از سارقان سلب کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده پلیس، ارتقاء امنیت اجتماعی و نظر به اهمیت موضوع کیف قاپی که باعث ایجاد جو ناامنی برای شهروندان شده موضوع در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: با بررسی شیوه و شگرد سارقان، محدوده جغرافیای جرم، همکاری مردم و فعالیت های شبانه روزی پلیس در نهایت دو نفر از سارقان شناسایی و در منزلشان دستگیر شدند که در این رابطه یک دستگاه موتور سیکلت مسروقه نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد یادآور شد: سارقان دستگیر شده تا کنون به شش فقره کیف قاپی اعتراف کرده و برای تحقیقات بیش تر در اختیار نیروی انتظامی هستند.

سرهنگ نجفی با اشاره به راه های پیشگیری از سرقت توسط کیف قاپ ها گفت: کیف قاپی معمولا با موتورسیکلت های تندور و یک نفر ترک نشین انجام می شود بنابراین شهروندان به خصوص بانوان باید مواظب این قبیل موتور سواران باشند.

کد مطلب 2230310

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