محمدرضا عارف برای دیدن یک مستند به کاخ جشنواره فجر آمد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف که از چهرههای اصلاحطلب حاضر در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم بود شامگاه چهارشنبه 16 بهمن با حضور در برج میلاد که به عنوان کاخ جشنواره فیلم فجر شناخته میشود، به مهمانی بزرگترین رویداد سینمایی کشور آمد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: من برای تماشای مستند «شش قرن و شش سال» ساخته مجتبی میرطهماسب به جشنواره آمدهام.
عارف در پاسخ به اینکه چرا این فیلم را برای دیدن انتخاب کرده است؟ بیان کرد: پس از تماشای آن درباره این موضوع اظهارنظر خواهم کرد.
در خلاصه موضوع این مستند 82 دقیقهای آمده است: گروهی موسیقیدان تلاشی را آغاز میکنند تا تصنیفهای منسوب به عبدالقادر مراغی، برجستهترین نظریهپرداز و موسیقیدان ششصد سال پیش را به استناد کتابها و رسالات کُهن و از لابهلای تاریخ و فرهنگ ایران بازیابی و بازخوانی کنند. این گروه پس از شش سال کنکاش و تلاش و تمرین موفق میشود آثاری که قرنها پیش از ایران به ترکیه نقل مکان کرده بودند را برای اولین بار ضبط و منتشر کند. در این فیلم پا به پای این موسیقیدانها شاهد کشف دوباره ملودیها، ریتمها و فرمهای فراموششده موسیقی ایران خواهیم بود. آثاری ناشنیده که ریشههای موسیقی ایرانی را تا شش قرن به عقب میبرد و عمیقتر میکند.
در روزهای قبل سیدمحمد غرضی دیگر نامزد انتخابات ریاستجمهوری دوره یازدهم نیز به برج میلاد آمده بود.
غرضی علت حضور خود در این جشنواره را درخواست ابراهیم داروغه زاده قائم مقام این دوره از جشنواره عنوان کرد. نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران پیش از اکران فیلم «با دیگران» ساخته ناصر ضمیری در سینمای رسانه ها حضور یافته بود.
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