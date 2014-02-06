کارخانه تولید نان صنعتی گستر نیکان افتتاح شد/سپرده بانکها برای سرمایه در گردش بخش صنعت استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار البرز، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون امور عمرانی استانداری به همراه هیئت همراه عصر چهارشنبه کارخانه تولید نان صنعتی گستر نیکان واقع در ماهدشت کرج را افتتاح کرد.

افتتاح این کارخانه یکی از مهمترین پروژه های صنعتی استان البرز در دهه فجر است.

محسن صالح نیا در مراسم افتتاح این کارخانه با بیان این مطلب افزود: افتتاح کارخانه نان صنعتی گستر نیکان با ظرفیت تولید 20 تن نان صنعتی در روز و 6 هزار تن در سال می تواند در سبد غذایی استان البرز و تهران موثر واقع شود.



شش هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت تعلق گرفت

وی در ادامه اظهار داشت: سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و سقف تسهیلاتی که به آنها تعلق می گیرد با توجه به ظرفیت تولیدی آنها متغییر است و با افزایش تولیدات از تسهیلات بیشتری برخوردار خواهند شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: قانون بودجه به کمک صنعت آمده و ماده ای به صورت ریالی از صندوق توسعه ملی در سال گذشته و همچنین سال جاری اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: 6 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به توسعه صنعت اختصاص یافته است که از این میزان است حدود 3 هزار میلیارد تومان جذب شده است و مابقی تا پایان سال جذب خواهد شد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: اگر مابقی این مبلغ تا پایان سال جذب نشود طبق موافقت ها، نزد بانک ها تخصصی و عامل سپرده می شود و سرمایه گردشی حاصله به صورت بازپرداخت می تواند برای صنایع دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: منابعی در قانون بودجه مشخص شده است که از سپرده قانونی بانکها که نزد بانک مرکزی است برای سرمایه در گردش بخش صنعت استفاده شود.

بانک ها به واحدهای تولیدی تسهیلات ارائه می کند

صالح نیا اظهار داشت: منبع دیگری نیز به عنوان منابع ارضی در قانون بودجه امسال لحاظ شده است که بخشی را بانک مرکزی در بانک صنعت و معدن سپرده گذاری کرده است، فاز اول حدود 200 میلیون دلار و قابل افزایش است و برای خرید مواد اولیه و ملزومات بافت های تولیدی که باید مواد اولیه خود را از خارج وارد کنند تعلق می گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر در دستور عملی که به استان ها ابلاغ شده است سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها از جمله البرز این آمادگی را دارند که به صنعتگران تسهیلات ارائه کنند.

صالح نیا افزود: بانک ها در استان ها باید به صنعتگران کمک کنند و تسهیلات را در اختیار بخش صنعت قرار دهند.

وی در پایان یادآور شد: واحدهای صنعتی نیز به فراخور تسهیلاتی که در گذشته گرفته اند و با توجه به نیاز بیشتری که دارند با بازپرداخت مناسب و همچنین تعیین تکلیف بدهی های قبلی می توانند شرایط لازم را برای استفاده از این اعتبارات فراهم کنند.

مدیرعامل کارخانه نان صنعتی نیکان با بیان این مطلب افزود: نزدیکی البرز به پایتخت باعث شد که با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال کارخانه نان صنعتی نیکان در البرز افتتاح شود.

محمد حسن حاتمی تاکید کرد: تجهیزات این کارخانه از کشورهای ایتالیا، فرانسه، هلند و آلمان خریداری شده است و دارای استانداردهای جهانی است.

وی در ادامه تاکید کرد: پرسنل شاغل در این مجموعه 80 نفر است و تا 200 نفر افزایش خواهد یافت و محصول کارخانه اولین محصول نان صنعتی در ایران است.

این مسئول خاطرنشان کرد: برنامه ریزی های مدیران این کارخانه جایگزینی نان صنعتی به جای نان سنتی است.

حاتمی در ادامه اظهار داشت: شایع ترین بیماری ها در ایران بیماری های قلب و گوارشی است و نان تاثیر زیادی در بیماری های گوارشی در میان مردم دارد بنابراین با تولیدات نان صنعتی این مشکل از میان خواهد رفت.

مدیرعامل کارخانه نان نیکان در پایان تصریح کرد: مشکل اصلی در بخش تولیدات نان مسئله قیمت گذاری است و قیمت در بخش کیفیت تاثیر گذار است.