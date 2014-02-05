نمونه برداری از واحدهای تولیدی قزوین را کاهش می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود طاهری عصر چهارشنبه در کمیته صنعت و معدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی قزوین تشکیل شد اظهارداشت: در مقطعی از مجموع 576 کالای مشمول استاندارد در 82 قلم کالا موازی کاری وجود داشت و اداره استاندارد اعلام کرد حاضر است همه موارد به وزارت بهداشت واگذار شود که مجلس نپذیرفت.



مدیرکل استاندارد استان تصریح کرد: قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و تصویب شده و شورای عالی استاندارد هم با توافق وزارت بهداشت مقرر کرده بجز دارو بقیه کالاها توسط اداره استاندارد نظارت و کنترل شود.

طاهری گفت: اگر کالایی مشمول استاندارد باشد باید توسط اداره استاندارد تائید شود که در دولت قبلی موضوع استقلال این سازمان مطرح و ابلاغ شد که اجرا نشد که باید برخی موانع در شورای گفتگوی کشور مطرح و حل و فصل شود.



این مسئول بیان کرد: از صنعتگران استان قزوین انتظار داریم کمی برای آشنایی با قانون وقت بگذارند و با آنها بخوبی آشنا شوند زیرا گاهی کارشناسان استاندارد روشهای مختلفی را برای کاهش هزینه های صادرکنندگان و واردکنندگان توصیه می کنند که بدلیل عدم آشنایی افراد مشکلات آنها حل نمی شود و ناراضی می شوند.



وی افزود: مدیران عامل واحدهای صنعتی لازم است برای دریافت مجوز استاندارد حداقل چهار ساعت دوره آموزشی را طی کنند و مسائل مربوط به تعلیق و امتیازات منفی و ثبت کالا را بدانند که برای آموزش هم اعلام آمادگی می کنیم.



وی یادآورشد: برای همکاری با تولیدکنندگان آماده ایم قبل از ورود کالا با رونوشت مدارک کارهای مرتبط با استاندارد را انجام دهیم تا ضمن تسهیل و تسریع در امور رضایت فعالان صنعتی را فراهم کنیم.

نمونه برداری سالانه از چهار مورد به دو مورد در سال کاهش می یابد



این مسئول گفت: به منظور کمک به تولیدکنندگان استان با اختیارات استانی و تحقق تعامل بیشتر با بخش خصوصی و کاهش هزینه های آنها از این پس نمونه برداری از کالاهای تولیدی که پیش از این چهار نوبت در سال انجام می شد به دو نوبت کاهش خواهد یافت و تلاش می کنیم این نمونه ها نیز از سطح بازار و محل عرضه کالاها با هزینه استاندارد صورت گیرد.

وی افزود: همه باید یک گام به جلو حرکت کرده و تولیدکنندگان هم در قبال همکاری نزدیک بخش دولتی اعتماد ما را جلب کنندو بارعایت استانداردها به تسهیل در امور کمک کنند.



طاهری تصریح کرد: برندها باید حرف اول را در بازار بزنند و امیدواریم به روزی برسیم که استانداردها حذف شود و برندها میزان مصرف را تعیین کند.



وی بیان کرد: خوشبختانه در استان قزوین واحدهای تولیدی شاخصی داریم که در کیفیت برند هستند که امیدواریم با همکاری و تعامل نزدیک تولیدکنندگان و نهادهای دولتی مانند استاندارد،گمرک و معاونت غذا و داروی دانشگاه پزشکی محدودیت های قانونی هم مورد توجه قرار گیرد و کارها با روند مناسبی پیش گرفته شود.

در ادامه پیمان قجر بیگی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین هم گفت: کالاهای سلامت محور باید مورد کنترل و نظارت جدی قرار گیرد و ما هم تلاش می کنیم برای واحدهایی که ملزم به تولید کالای مرغوب و با استانداردهای لازم هستند سخت نگیریم تا کارها با سهولت انجام شود.



وی افزود: در خصوص مسئولان فنی و کنترل کیفی موضوع برای حذف موازی کاری بررسی خواهد شد و برای آموزشهای مشترک هم با ارائه مستندات آماده همکاری هستیم.

