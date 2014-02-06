افزایش سه برابری تولید قزل آلا در دماوند/ کاهش چشمگیر تلفات ماهیان از 60 درصد به میانگین 2.5 درصد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در پنجمین روز از دهه مبارک فجر پروژهای عمرانی جهاد کشاورزی دماوند در بخشهای امور دام و طیور، آب و خاک، منابع طبیعی و آبخیزداری و شیلات با حضور حبیب امینی معاون تولیدات دامی استان تهران، علی مرادی مدیر امور طیور استان، مهدی مومنی نیا مدیر شیلات استان، حجت الاسلام دغاغله نماینده ولی فقیه در سازمان شیلات، فرماندار دماوند و بخشدار مرکزی و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

رئیس جهادکشاورزی شهرستان دماوند در مراسم بهره برداری از طرح تجهیز و بهینه سازی تکثیر و پرورش ماهی رودافشان اظهار داشت: این مجموعه با استخری به مساحت شش هزار مترمربع و عمق چهار متری در زمینی به مساحت 10 هزار و 100 متر در سه لایه چهارماه، قزل آلا "رنگین کمان" تولید می کند.

حمیدرضا خلیلی افزود: مجموعه پرورش ماهی رودافشان که حدود یک سوم ماهی قزل آلا استان تهران در این مرکز تولید می شود، تا قبل از سال 90 به صورت تجربی و بدون بهره گیری از علوم روز شیلاتی مورد بهره برداری قرار گرفته بود و بالتبع از تمام ظرفیت آن استفاده نمی شد و تلفات بسیاری را در فوصول گرم سال شاهد بودیم.

وی عنوان کرد: در راستای کاهش مشکلات و افزایش تولید این مجموعه با ارائه تسهیلات 30 میلیارد ریالی به منظور خرید دستگاه های جدید موجب شد تا در سال 91 و 92 کاهش چشمگیر تلفات ماهیان از 60 درصد به میانگین 2.5 درصد برسد و تولید تاسه برابر افزایش بیابد.

این مسئول افزود: خط تولید اکسیژن با خلوص 95 درصد، دو دستگاه درام فیلتر، هفت پمپ برگشت آب، 120 دستگاه هواده اسپلش، دیزل ژنراتور، سه دستگاه یخ ساز، دستگاه درجه بندی و سورتینگ ماهی برای عرضه ماهیان با اندازه و وزنهای نزدیک به هم و احداث روسوب گیر به مساحت 700 مترمربع با اعتبار درنظر گرفته شده انجام شد.

خلیلی یادآور شد: خریداری سیستم مکانیزه اکسیژن ساز و تولید اکسیژن کافی برای ماهیان قزل آلا موجب افزایش سه برابری تولید شده به نحوی که این محصول از 100 هزار تن به هزار و 240 تن تولید در سال افزایش خواهد یافت.

در بخشی دیگر از مراسم امروز پروژه تجهیز و بهینه سازی مزرعه پرورش بوقلمون "کلاک" افتتاح شد، این مزرعه با ظرفیت شش هزار و 500 قطعه سالانه بیش از 180 تن در سال گوشت بوقلمون تولید می کند.

رییس جهادکشاورزی دماوند عنوان کرد: مزرعه پرورش بوقلمون کلاک که تاپیش از تجهیز، به صورت نیمه سنتی و با استفاده از تجهیزات قدیمی مدیریت می شد در سال 91 با استفاده از تسهیلات طرح توسعه کشاورزی و منابع صندوق ملی توانست در دی ماه سال جاری بهینه سازی و تجهیز شود.

خلیلی افزود: اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال برای احداث دانخوری و آبخوری اتوماتیک، تجهیز سیستم اتوماسیون، جت هیتر و پنجره های اینلت این مزرعه تخصیص یافت.

وی یادآور شد: بهره مندی از نیروهای انسانی کمتر، سهولت در انتقال و توزیع دان میان جوجه ها، کاهش شیوع بیماری باتوجه به عدم تردد کارگر در سالنهای و همچنین انتقال دام باسیستم، اتوماتیک بودن سیستم های هوادهی، گرمایشی و عدم نیاز به باز و بسته شدن درب سالن و افزایش تراکم در واحد سطح از مهمترین مزایای طرح فوق است.

شایان ذکر است پوشش انهار روستای هویر یه طول سه هزارمتر مربع و تجهیز کلینیک گیاه پزشکی آبسرد از دیگر موارد مورد بهره برداری در پنجمین روز از دهه مبارک فجر بود.