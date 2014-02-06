جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق شهری ضروری است

به گزارش خبرنگارمهر، مرتضی روزبه عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان البرز که با حضور غلامرضا حسن پور فرماندارالبرز، حجت الاسلام علی طهماسبی امام جمعه الوند، بخشداران وشهرداران و مسئولین ادارات برگزار شد اظهارداشت: شهرداران در توسعه شهر وروستاها با ساخت وسازهای غیرمجاز به طور جدی برخورد قانونی داشته باشند و اجازه ندهند نظام شهری از اصول آن خارج شود.



استاندارقزوین افزود: ما باید تدبیری برای مقابله با گستردگی غیر اصولی روزافزون مناطق شهری جدید بیندیشیم وآن را مدیریت کنیم و با حفظ اساس ساختار فعلی آن، برای ساختار آینده توسعه شهری در مناطق مختلف استان برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.



وی تصریح کرد: درشهرهایی مانند نصرت آباد که دارای جمعیتی معادل 20 هزارنفربا بافت جمعیتی ناهمگون و قومیت های مختلف است اگر برای رفع مشکلات شهری آن برنامه نداشته باشیم با افزایش بسیار زیاد جمعیت آن در سالهای اخیر به دلیل نزدیکی با شهرهای صنعتی با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم شد.



روزبه بیان کرد: اگر ظرفیت های موجود شهرستان البرز در مناطق مختلف به خوبی شناسایی و استفاده شوند تبدیل به فرصت خواهند شد در غیر این صورت به عنوان تهدیدی جدی برای ساکنان آن منطقه قلمداد خواهد شد چرا که هر منطقه ای باید با توجه به امکانات و شرایط زیست محیطی آن توسعه پیدا کند.



وی گفت: چه دلیلی دارد که ما نام شهر شریف آباد را به شریفیه تغییر دهیم و آن را به کانون مهاجرتی اسکان تبدیل کنیم و با این اقدام یک ناهمگونی جمعیتی ایجاد کرده و موجب تضاد فرهنگ ها شویم در حالی که این شهر دارای ساختار سنتی و بومی خاص خود است و با ساخت وسازهای غیر مجاز نه تنها کمکی به آن نمی کنیم بلکه موجب از بین رفتن ترکیب جمعیتی آن می شویم.



استاندارقزوین تاکید کرد: این اقدامات نامناسب و بدون برنامه باعث بروز تهدیدات امنیتی و فرهنگی اجتماعی در شهرها شده است و سیاست های غلط گذشته موجب شده تا امروز به جای توسعه مناطق شهری وخدمت رسانی مناسب به ساکنان آن شاهد ساخت وسازهای غیرمجاز و مشکلات فراوان باشیم.



وی با اشاره به کمبود مساجد در استان قزوین و لزوم وجود یک مسجد در هر محله گفت: درهمین شهر قزوین تعداد 100 مسجد کمبود داریم در حالی که باید به ازای هر سه هزار نفر یک مسجد داشته باشیم امروز به ازای هر 10 هزار نفر یک مسجد داریم و در مناطقی مانند کوثر که با توجه به جمعیت آن به 10 مسجد نیازمند است فقط 2 مسجد موجود است.



روزبه گفت: ما در توجه به کانون های مذهبی شهر که باعث ایجاد فضای آرامش روانی در مردم شده و ایجاد احساس امنیت در شهرها نقش مهمی دارند کوتاهی کرده ایم در حالی که این مکان ها مانند مساجد کمترین هزینه در اقدامات فرهنگی دولتی دارند و توسط خود مردم ساخته خواهند شد.



استاندارقزوین با اشاره به سفر خانم ابتکار به قزوین در هفته آینده و بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی البرز افزود: محیط های صنعتی مانند شهر صنعتی البرز که در کمترین فاصله از ناحیه شهری قرارگرفته و هر روزفاصله کمتری پیدا می کنند باید برای رفع مشکلات زیست محیطی و پساب صنعتی آنان چاره ای اندیشید.



وی گفت: شهر صنعتی البرز با ناحیه شهری الوند عجین شده است و امروز دیگر نباید شاهد ورود فاضلاب های صنعتی به ناحیه شهری باشیم بلکه لازم است درآمد های حاصل از این شهر صنعتی نقش موثری در خدمات دهی به مردم این منطقه داشته باشد چرا که مشکلات زیست محیطی آن را تحمل می کنند.



وی تصریح کرد: صنعت و کارخانجات از اهمیت بالایی در اقتصاد ما برخوردارهستند اما نباید به دلیل سوددهی بیشتراجازه دهیم با ایجاد آلودگی ها وآزاد سازی پساب های صنعتی به خاک مرغوب کشاورزی دشت قزوین موجب ازبین رفتن این خاک حاصلخیز شویم.



استاندار خاطرنشان کرد: تنها شهرصنعتی که چنین قرابتی با ناحیه شهری دارد شهر صنعتی البرز است واین مسئله موجب نگرانی است و هیچ کس نمی تواند آن را توجیه کند و خطرات زیست محیطی حاصل از آن را نادیده بگیرد و حل این مشکل نیازمند هماهنگی مدیریت شهری با مدیریت بخش صنعت است.



شهرستان البرز موقعیت ممتازی دارد

وی بیان کرد: شهرستان البرز با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر محورهای مواصلاتی و داشتن ساختاری صنعتی در زمینه تولید کالای ایرانی، تولیداتی منحصر به فرد صنعتی مانند ژلاتین حلال و وجود صنایع بزرگ از ظرفیت های بالایی در سرمایه گذاری بخش خصوصی برخورداراست.



روزبه گفت : شهرستان البرز دارای نهادهای علمی و دانشگاهی متعددی است که باید از ظرفیت های مناسب این شهرستان به نفع تمامی استان بهره مند شد.



منابع درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در خدمت رسانی به مردم هزینه شود

استاندارقزوین یادآورشد: درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در همان مناطق و فقط برای خدمت رسانی به مردم همان منطقه باید هزینه تا از هدر رفت این منابع جلوگیری شود.



وی گفت: حدود 110 میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده استان قزوین است که در بین شهرداری و دهیاریها توزیع می شود و از این پس برای هر گونه هزینه از این در آمد باید پیوست اجرای پروژ های در نظر گرفته شود و این پروژه ها ضمن معرفی به مردم رسانه ای شود و فرمانداری ها و سازمان مدیریتی مالیاتی استان نیز بر انجام ممیزی و هزینه این پروژ ها بازدید و نظارت خواهند داشت و میزان اعتبار و محل تامین این اعتبار باید به صورت دقیق مشخص باشد.



استاندار قزوین افزود: برای شهرستان البرز حدود 17 میلیارد تومان از منابع درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته در نظر گرفته شد که برای الوند 7.6 میلیارد، محمدیه 4.2 میلیارد ، بیدستان 1.7 میلیارد، شریف آباد 1.8 میلیارد و دهیاری ها 1.6 تومان تخصیص داده شد که این هزینه و درآمدها باید تاثیر ملموسی در زندگی مردم و ساکنان منطقه داشته باشد.



وی به بیانات مقام معظم رهبری درباره دشت قزوین اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب دشت قزوین را سرمایه ای ملی می دانند که دارای ویژگی های بی نظیر و ممتازی از نظر زیست محیطی و مرغوبیت خاک است که باید از ظرفیت های آن نهایت اسفاده را برای توسعه کشاورزی استان انجام دهیم.



این مسئول بیان کرد: امکان توسعه کارخانجات صنعتی و شرکت های تولیدی در بسیاری از مناطق کشور وجود دارد اما دشت قزوین با ویژگی ها ومختصات بی نظیرموجود در آن در هیچ جای کشور قابل بازیابی نیست واگر این دشت را با قصور و حفاظت نامناسب از آن از بین برود دیگر قابل احیاء نخواهد بود.



رئیس شورای تامین استان گفت: با توجه به نزدیکی ایام عید نوروز باید نیروهای امنیتی و انتظامی ضریب امنیتی در استان را افزایش دهند تا مردم با احساس امنیت به استقبال از سال جدید بروند و فرمانداران و مسئولین ذیربط در گردشگری زیرساخت های لازم جهت شناساندن ومعرفی ظرفیت های استان به هموطنان را در ایام نوروز فراهم کنند.