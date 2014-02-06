انسداد مسیرهای ارتباطی کپورچال و آبکنار از مشکلات اساسی انزلی بود

سعادتمند داودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به رغم بارش سنگین برف در چند روز اخیر آب، برق و گاز این شهرستان دچار مشکل نشد.

وی اظهارداشت: مشکل اصلی این شهرستان انسداد مسیرهای ارتباطی کپورچال و آبکنار بود که با تلاش شبانه روزی راهداران و دیگر نیروها بازگشایی شد.

فرماندار انزلی گفت: هم اکنون مسیر کپورچال به آبکنار و ضیابر به آبکنار بازگشایی و گروه های امدادی وارد آبکنار شدند.

وی در ادامه از بازگشایی مسیر های فرعی محلات انزلی خبر داد و افزود: انسداد راه ها در اثر بارش برف مردم را با مشکل جدی مواجه کرده است.

وی از ساماندهی افزون بر هزار خودروی گرفتار در برف اشاره و بر لزوم خدمات رسانی مطلوب به مسافران در انزلی تاکید کرد.