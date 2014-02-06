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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۹

در اثر بارش برف؛

انسداد مسیرهای ارتباطی کپورچال و آبکنار از مشکلات اساسی انزلی بود

انسداد مسیرهای ارتباطی کپورچال و آبکنار از مشکلات اساسی انزلی بود

بندر انزلی – خبرگزاری مهر: فرماندار انزلی انسداد مسیرهای ارتباطی کپورچال و آبکنار در اثر بارش سنگین برف را از مشکلات اساسی این شهرستان اعلام کرد.

سعادتمند داودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به رغم بارش سنگین برف در چند روز اخیر آب، برق و گاز  این شهرستان دچار مشکل نشد.

وی اظهارداشت: مشکل اصلی این شهرستان  انسداد  مسیرهای  ارتباطی کپورچال و آبکنار بود که با تلاش شبانه روزی راهداران و دیگر نیروها بازگشایی شد.

فرماندار انزلی گفت: هم اکنون مسیر کپورچال به آبکنار  و ضیابر به آبکنار بازگشایی و گروه های امدادی وارد آبکنار شدند.

وی در ادامه از بازگشایی مسیر های فرعی محلات انزلی خبر داد و افزود: انسداد راه ها در اثر بارش برف مردم را با مشکل جدی مواجه کرده است.

وی  از ساماندهی افزون بر هزار خودروی گرفتار در برف اشاره و بر لزوم خدمات رسانی مطلوب به مسافران در انزلی تاکید کرد.

کد مطلب 2230338

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