12 پروژه در بخش مركزي شهرستان ميامي افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاضی شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح پروژه بهسازي محيط روستايي ابراهيم آباد سفلي شهرستان میامی اظهار داشت: اين پروژه شامل سنگ فرش و فضا سازي روستا در 900 متر مربع با اعتبار سه ميليارد و 340 ميليون ريال از محل اعتبارات ملي انجام شده است.

وی همچنين با اشاره به اینکه طی امروز پروژه هاي كلاته هاي شرقي و سرحدات با اعتبار پنج ميليارد و 155 ميليون ريال افتتاح شد، تصریح کرد: اين پروژه ها شامل افتتاح پروژه توسعه و بازسازي شبكه آبرساني شهرك روستاي كلاته اسد، افتتاح اصلاح خط پمپاژ روستاي محمدآباد، افتتاح سه باب مغازه دهياري روستاي جودانه، استاندارد سازي سيستم گرمايي مدارس سرحدات، بهسازي، نوكني و مرمت قنات ارميان و افتتاح پروژه بَره پرواري درروستاي كوهان از توابع شهرستان بوده است.

فرماندار شهرستان میامی خاطرنشان کرد: اعتبار اين پروژه ها از محل اعتبارات استاني تامین شده است.

همچنين فرماندار تعدادي از روساي ادارات شهرستان ميامي با خانواده شهيد رمضانعلي شاهمحمدي در روستاي بكران دیدار کردند.

روستاي ابراهيم آباد سفلي در پنج كيلومتري مركز شهرستان ميامي با 85 خانوار و 267 نفر جمعيت است.