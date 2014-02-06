ایران باید تودهنی محکمی به غربی ها بزند/جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نادر طالب‌زاده چهارشنبه شب در سلسه جلسات بزم اندیشه در محل موسسه پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی اظهار کرد: زمینه حضور اندیشمندان و صاحب نظران غربی در این کشور فراهم است و آنان می توانند آزادانه عقاید خود را بیان کنند اما در این مسیر غربی هایی که ایران را ناقض حقوق بشر می دانند تودهنی محکمی از نظام اسلامی می خورند.

وی تاکید کرد: کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران را ناقض حقوق بشر و آزادی بیان می دانند باید بدانند که در کشور آنان آزادی لازم برای بیان اندیشه وجود ندارد.

این مستندساز با تاکید بر اینکه ایران اسلامی همچون یک مبارز آزادی‌خواه از اندیشه‌های خود دفاع می کند، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران ظرفیتی ایجاد کرده تا متفکران و آزاداندیشان غربی به ایران سفر کرده تا عقاید خود را مطرح کنند بنابراین در این کشور آزادی بیان وجود دارد.

طالب زاده سپس خطاب به نورمن فینکلشتاین استاد یهودی اخراجی دانشگاه‌ آمریکا، تصریح کرد: این فرد پس از نگارشی با عنوان صنعت هلوکاست از تدریس در دانشگاه‌های آمریکا محروم شد و با توجه به فضای بازی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد وی می تواند آزادانه عقاید خویش را مطرح کند.

وی گفت: نورمن فینکلشتاین یک یهودی است اما کارهایی انجام داده که بسیاری از مسلمانان نکرده‌ اند و او در برابر ظلم و رفتارهای غلط ایستاده است.