سرانه فضای سبز خورموج 9متر مربع است/ تجدید نظر در طرح تفصیلی خورموج

غلامحسین تیموری عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پارک‌های شهر خورموج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:با شروع به کار شورا وشهردارجدید تاکنون حدود 7هزار نهال در سطح شهر خورموج کاشته شده و 8هزارمتر آبیاری قطره ای اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز شهر خورموج در حال حاضر 9متر مربع است افزود:20 هزار نهال نیز آماده کاشت است که امیدواریم بتوانیم تحول خوبی در این زمینه در سطح شهر ایجاد کنیم.

تیموری اضافه کرد:در طول این مدت کارهای خوبی با همکاری اعضای شورا و شهردار در سطح شهر صورت گرفته که رضایتمندی نسبی مردم جلب شده ولی این کافی نیست و می طلبد برای مردم بیشتر از اینها تلاش صورت گیرد.

وی به اقدامات صورت گرفته در این مدت کوتاه اشاره و بیان کرد: تکمیل پارک بانوان، نصب تمثال شهدا در بلوار اصلی، احداث رفیوژ خیابان‌ها، احداث زمین فوتسال ساحلی، زیر سازی و آسفالت کوچه و معابر، ترمیم حفاری‌های سطح شهر از مهمترین این اقدامات است.

آغاز عملیات اجرای ترمینال مسافربری شهر خورموج بعد از وقفه چند ساله

تیموری از پیگیری تجدید نظر در طرح تفضیلی شهر خورموج خبر داد و گفت: برای عمران و آبادی در سطح شهر پیگری جذب اعتبارات جدیدی هستیم که امیدواریم هر چه زودتر این امر محقق شود.

وی خاطر نشان کرد: ترمینال مسافربری شهر خورموج بعد از وقفه چند ساله با تلاشهای صورت گرفته مجددا کار آن شروع شد که امیدواریم تا پایان سال مورد بهره برداری قرار گیرد.

تیموری کمک به تیم های ورزشی و هیات‌های مذهبی، مساجد، ساماندهی پارک‌ها و تعمیرات آنها چراغانی در کل سطح شهر و معابر و میادین را از اقدامات مهم صورت گرفته در این مدت کوتاه عنوان کرد.

وی به پروژه های اولویت دار در سطح شهر اشاره و گفت: ساماندهی دره انجیر، خیابان علمی کاربردی، زیر سازی و آسفالت معابر خیابان مدرسه شهید ملاح، خیابان مدرس، خیابان سد بندی، پارک محله ای، پارک بین راهی، ایستگاه دوم آتش نشانی در لنگک و برگزاری همایش چهره‌های ماندگار شهر خورموج از مهتمرین این پروژه‌ها است.