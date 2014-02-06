ادبیات دشتی در کشور سرآمد است/600 نویسنده در دشتی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر محمودی چهارشنبه شب در مراسم رونمایی از کتاب شعر «من قطره‌ای بارانی‌ام» که در سالن آموزش و پرورش شهرستان دشتی برگزار شد اظهار داشت: ما دوست داریم از همه نویسندگان در حوزه چاپ،نشر و هنر حمایت شود و طوری حمایت شود که آثار آنها روی دستشان نماند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتی افزود: اولین مشکل آنها تا مرحله چاپ است و مشکل بعدی آنها زمانی است که می خواهند آثار خودشان را بفرش بگذارند.

وی بیان کرد: باید جایی برای فروش محصولات آنها فراهم شود تا آنها دغدغه ای در این خصوص نداشته باشند و به راحتی به آثارهای بعدی خود برسند.

محمودی تصریح کرد: اداره ارشاد در حد توان خود محصولات آنها را خریداری می کند ولی این جوابگو نیست و می طلبد مدیران دیگر نیز حمایت کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 600 نویسنده در شهرستان دشتی شناسایی شده است بیان کرد:شاعران دشتی همواره در تاریخ این دیار و تحولات اجتماعی آن تاثیرگذار بوده‌اند و این مجموعه شعر نیز سند دیگری برای ادبیات پرافتخار دشتی است.

در پایان با حضور شعرا و اهالی فرهنگ در خورموج مجموعه شعر «من قطره‌ای بارانی‌ام» سروده غلامرضا خدادادی رونمایی شد وبا اهدا لوح تقدیر از زحمات این شاعر ارزنده قدردانی شد.

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان دخترانه شهر شنبه

نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان دخترانه شهر شنبه در دبیرستان الزهراء شهر شنبه افتتاح شد.

سرپرست بخشداری شنبه وطسوج افزود: دانش آموزان به عنوان سرمايه اصلي نظام و انقلاب اسلامي علاوه بر يادگيري علم ، بايد در ميدان كار و تلاش نيز وارد شوند . با همت و تلاش فراوان است كه ثمره و نتيجه مطلوبي عاید انسان می گردد.

زارعی بیان نمودند: باید با برپایی نمایشگاه، همایش، نشست تخصصی و برنامه های مفید فرهنگی ،دستاوردها و اهداف نظام اسلامی و انقلاب را به جامعه منتقل کرد.

بمناسبت دهه فجر آثار هنر های 45نفر از دانش آموزان مدارس دخترانه شهر شنبه شامل ، روزنامه دیواری،عروسک،بافندگی و... در همین مدرسه به مدت 10 روز در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت .

پخت غذاهای محلی توسط دانش آموزان از برنامه های جانبی این نمایشگاه بود.

در این نمایشگاه، دستاوردهای علمی،فرهنگی و هنری دانش آموزان در غرفه های مختلف عرضه شد

گلزار شهدای روستای اسلام آباد افتتاح شد

همچنین گلزار شهدای روستای اسلام آباد با حضور مسئولین بخش شنبه وطسوج ،خانواده معظم شهداء و مردم شریف روستای اسلام آباد مورد افتتاح قرار گرفت.

سرپرست بخشداری شنبه وطسوج در این مراسم گفت: گلزار شهدای این روستا با اعتبار بالغ بر 140میلیون ریال ساخته شده است.

زارعی با اشاره به اینکه اعتبارات این پروژه ها از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها است، از افتتاح سه گلزار شهید با اعتبار 420 میلیون ریال در دهه فجر در بخش شنبه وطسوج خبر داد و افزود: این گلزارها در روستاهای اسلام آباد، کاردنه و سهو است.

وی افزود: گلزار شهدای شهر شنبه با پیشرفت فیزیکی 50 درصد در حال انجام است و گلزار شهدای روستای سنا نیز تا پایان سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد که تاکنون 85درصد از گلزارهای شهدای بخش شنبه وطسوج ساماندهی شده اند.