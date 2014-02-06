اعتماد به ولی فقیه وظیفه ماست/ باید از انقلاب حراست کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی شامگاه چهارشنبه در جشن سی و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی که از سوی شورای هماهنگی اصولگرایان در مسجد اهل بیت(ع) قم برگزار شد، به موضوع خودسازی اشاره کرد و با بیان اینکه آیت الله بهجت دستور العمل برای خودسازی را عمل کردن به چیزی می‌دانست که باید در آن یقین پیدا کرد، گفت: ما همه مسلمان هستیم و اسلام از ما مسلمانان می‌خواهد که تسلیم فرمان خداوند باشیم.

وی با بیان اینکه تنها انقلابی که کاملا موفق شده انقلاب مردم ایران بوده و به موضوع بیداری اسلامی اشاره کرد و گفت: بسیاری از این کشور‌ها نتوانستند به نتیجه برسند و همچنان بازیچه دست دشمنان شیطان صفت قرار گرفته‌اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه زمانی که امام خمینی(ره) قیام خود را آغاز کردند، تنها بودند و عده‌ای با ایشان سر ناسازگاری گذاشتند، افزود: حضرت امام(ره) با تدبیری که داشتند آرام آرام عمل کردند و توانستند مردم را با خود همراه کند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب ما از یک توهین در روزنامه اطلاعات به امام خمینی(ره) شروع شد گفت: حوادثی که در این انقلاب رخ داد امتحانی بوده است از جانب خداوند حتی اگر به شکست می‌انجامید و وظیفه ما در این گونه حوادث این است که ببینیم فرمان الهی چیست؟ در این صورت هرچه رخ دهد بهترین است.

حجت الاسلام آقاتهرانی ادامه داد: تحولی که امام(ره) ایجاد کردند به این دلیل بود که مبنای فکری او با بقیه فرق می‌کرد و بر این عقیده بودند که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست است.

در نظام بانکداری ما اشکالات جدی وجود دارد

وی با بیان اینکه در نظام بانکداری ما اشکالات جدی وجود دارد، تصریح کرد: باید به تمام مسائل ریز بینانه نگاه کرد تا تمام مشکلات رفع شود و به نتیجه دلخواه رسید.

این نماینده مردم تهران در مجلس هشتم و نهم بیان داشت: مردم باید به دولت اعتماد کنند و باید حرف‌های دولت حساب شده و در شأن نظام اسلامی باشد و به عمل نیز نزدیک باشد.

وی یادآور شد، پیروزی انقلاب اسلامی ایران به دلیل اعتماد مردم به امام راحل بوده و امروز وظیفه ما است که به ولی فقیه اعتماد کنیم.

باید ولایت را حفظ کنیم

آقاتهرانی با تأکید به این موضوع که، خداوند آبروی ولی فقیه را با این انقلاب حفظ کرد، خاطرنشان کرد: باید از این انقلاب حراست و پاسداری کنیم و اگر کسی از آن پاسداری نمی‌کند و به آن بی‌توجه است باید او را امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

وی ولایت فقیه را نعمت بزرگی دانست و اشاره کرد: باید ولایت را حفظ کنیم؛ چرا که اگر درایت، مدیریت و تدبیر رهبر کبیر انقلاب نبود تا کنون دشمنان ما را دور زده و معلوم نبود به چه وضعی دچار می‌شدیم.

دبیر کل جبهه پایداری انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه باید حفظ اصل نظام را جدی گرفت، گفت باید ولایت فقیه را یاری کرد، چرا که در زمان غیبت بیان ولی فقیه حجت است و دولت و مجلس باید خود را با رهبرشان تنظیم کنند و با ایشان همدل و هم فکر شوند.

وی در پایان افزود: اگر می‌خواهید در سیاست به راه غلط نروید باید بر روی مبانی فکری خود بیشتر کار کنید.