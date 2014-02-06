تشریح آخرین وضعیت امدادرسانی به هموطنان شمالی/ اسکان 1300 در راه مانده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید احمد موسوی در تشریح آخرین وضعیت امدادرسانی در استانهای برف گیر کشور اظهار داشت: در حال حاضر نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر با همه توان و تجهیزات، بحران را بدون تلفات انسانی مهار کرده‌اند.

وی افزود: در مرحله نخست که با توجه به بسته‌ بودن راههای مواصلاتی موجب شد مدیریت عملیات و امدادگران خدوم این جمعیت حتی با کوله‌پشتی در مناطق برف‌گیر به هموطنان خدمات ارائه دهند تا جایی که رضایت مردم و مسئولان محلی را در پی داشته است، می‌تواند الگویی از تعهد، تخصص در کار و انعطاف در مدیریت بحران را در مبحث امدادرسانی نشان دهد.

دبیرکل جعمیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه باید این مساله را نیز در نظر داشت که برف و کولاک در مازندران از نظر مولفه های امدادی یک بحران ملی نیست و استانهای حادثه دیده می‌توانند به طور مستقل پاسخگویی امداد رسانی باشند، ادامه داد: البته ۲۶ استان کشور درگیر مساله اخیر هستند، اما شدت بارش برف در دو استان شمالی موجب شده که خدمات و مدیریت بحران در این مناطق بیشتر در چشم خبرنگاران و اهالی رسانه باشد.

وی همچنین درباره انتشار اخباری مبنی بر سفر رئیس جمعیت هلال‌احمر به ژنو در حالی که هم‌اکنون استانهای کشور درگیر برف‌ هستند، توضیح داد: به نظر می‌رسد انتشار چنین اخباری به علت ناآشنایی برخی پایگاه‌‌های خبری با شرح وظایف جمعیت هلال‌احمر باشد؛ چراکه پاسخگویی به بحران جزو وظایف سازمان امداد و نجات است که با هدایت و نظارت دبیرکل انجام می‌شود.

موسوی با اشاره به اینکه رسیدن ایران به جایگاه عضو هیات حاکمه فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر از نظر استراتژیک برای کشورمان از اهمیت بسیاری برخوردار است، تصریح کرد: نمی‌توان جایگاه به این مهمی را با کوتاهی در وظایف بین‌المللی خدشه‌دار و در انجام وظایف بین‌المللی کوتاهی کرد.

وی افزود: باید تاکید کرد در جلسه اخیر فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر موضوع مهم انتخاب دبیرکل این فدراسیون مطرح است که آقای فرهادی در موعد مقرر و پیش از درگیر شدن استانهای کشور با بارش‌های اخیر در این اجلاس حضور یافته‌اند.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با اعلام آخرین آمار امدادرسانی و خدمات‌دهی به استانهای درگیر برف در کشور، توضیح داد: ۷۰۸ تیم امدادرسانی هلال‌احمر به ۳۰ هزار نفر در ۲۸ استان کشور امدادرسانی کرده‌اند که در این زمینه تا روز گذشته ۶۷۰۰ نفر اسکان داده شده‌اند.

به گفته وی ، در عملیات‌های امدادرسانی تاکنون به ۲۴۹ مصدوم رسیدگی شده‌ است که از این میان ۱۵۹ نفر از جمله ۲۴ زن باردار به مراکز درمانی منقل و ۹۰ نفر سرپایی درمان شده‌اند. همچنین ۳ هزار و ۷۳۰ دستگاه خودرو از برف و کولاک رها شده است.

موسوی افزود: در این زمینه ۲۱ هزار و ۵۰۰ بسته غذایی، ۲۷۲ هزار قرص نان، ۶۱ بطری آب معدنی، ۳۱۰۰ تخته پتو هم توزیع شده و ۲ فروند بالگرد علاوه بر جابه‌جایی افراد ۱۲ نفر اقلام امدادی و غذایی منتقل کرده است.

امداد رسانی همچنان ادامه دارد

همچنین مهندس وحید رحمتی سخنگوی جمعیت هلال احمر نیز از تدوام امدادرسانی گسترده هلال احمر در دو استان مازندران و گیلان با حضور بیش از یک هزار و ۳۰۰ امدادگر خبر داد و گفت: عملیات نیروهای امدادی که از ۵ روز پیش در این دو استان آغاز شده است، با امدادرسانی به بیش از ۱۷ هزار نفر همچنان ادامه دارد.

وی افزود: اسکان یک هزار و ۳۰۰ در راه مانده ، انتقال ۱۳۶ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۱۲ مصدوم از دیگر امدادگران در این استانهای شمالی بوده است.

رحمتی گفت: با تلاش نیروهای عملیاتی و طی عملیاتهای نفس گیر رهاسازی در این مدت ۸۳۴ خودرو از برف و کولاک محورهای مواصلاتی دو استان خارج شده است. همچنین، یک هزار و ۳۲۵ امدادگر در قالب ۲۳۶ تیم و با بکارگیری ۱۳۴ خودرو عملیاتی مشغول خدمت رسانی به مردم کولاک زده این دو استان هستند.

مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر ایران تاکید کرد: تا روز گذشته نیروهای عملیاتی موفق به توزیع یک هزار و ۱۲۱ تخته پتو، ۱۹ هزار و ۸۱۰ بسته غذایی، ۲۶۳ هزار و ۸۰۰ قرص نان، ۵۹۸ کیلوگرم خرما و ۵۷ هزار بطری آب در دو استان مازندران و گیلان شدند.