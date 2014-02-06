تحمیل آزمایشهای غیرضروری به بیماران/ بیمه ها از تست های غربالگری استقبال نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌اکبر پورفتح‌اله در نشست خبری ششمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین که قرار است از 23 تا 25 بهمن ماه جاری در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار شود، تاکید کرد: پیوند آزمایشگاه و بالین از جمله مسائل اساسی در حوزه پزشکی است که این کنگره نیز سعی دارد آن را مستحکم‌تر کند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به اینکه عمر آکادمیک و دانشگاهی علوم آزمایشگاهی به سال 1901 میلادی و کشف لندشتاینر درباره سازگاری خون بازمی‌گردد، اظهار کرد: پس از آن آزمایشگاه‌ها و بخش‌های مختلف تخصصی در حیطه آزمایشگاه رشد کرده است و امروز شاهد ورود آزمایشگاه به همه عرصه‌های پزشکی هستیم.

پورفتح‌اله با بیان اینکه بسیاری از بیماریها و تشخیص‌ آنها به آزمایشگاه متکی است، اظهار کرد: امروز در بحث تشخیص بیماری‌ها با نقش جدید پیش‌بینی‌کننده آزمایشگاه‌ها روبرو هستیم. در واقع آزمایشگاه می‌تواند با در دست داشتن امکانات و بسترهای موجود برای تشخیص بیماری‌ها پیش‌بینی کند که امکان رخداد چه بیماری‌هایی در افراد وجود دارد؟

رئیس ششمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین، بیماریهای غدد و متابولیسم را موضوع محوری این دوره از برگزاری کنگره دانست و اظهار کرد: علاوه بر این موضوع، در کنگره پیش‌رو نگاه ویژه‌ای به کارشناسان علوم آزمایشگاهی شده است. متاسفانه این قشر بزرگ که آزمایشگاه و دریافت پاسخ‌های صحیح مدیون آنهاست، مورد غفلت قرار گرفته‌اند.

وی افزود: پیگیر تخصصی شدن آزمایشگاه‌ها و آزمایش‌ها در کشور هستیم. امروز با خلاء عدم وجود آزمایشگاه‌های تخصصی در کشور روبرو هستیم و آزمایشگاه‌های ما هنوز عمومی هستند و کمتر نگاه تخصصی به آنها وجود دارد.

پورفتح‌اله بر ضرورت آگاهی و اطلاع‌رسانی به بیماران در خصوص انجام آزمایشها تاکید کرد و گفت: دانستن حق بیمار است و وی باید بداند به چه علتی آزمایش برای وی تجویز شده است. درواقع کسی که دستور آزمایش را صادر می‌کند، باید پاسخگوی بیمارش نیز باشد. آگاهی‌دهی به بیمار در کشور ما خلاء بزرگی است.

وی در ادامه با انتقاد از شکل‌گیری ارتباط خاصی میان برخی آزمایشگاهها با برخی پزشکان، افزود: شکل‌گیری این ارتباط باعث شده است هزینه‌های اضافه بر بیماران به دلیل تجویز آزمایشهای غیرضروری تحمیل شود.

بیمه ها از انجام تست های غربالگری استقبال نمی کنند

همچنین دکتر فاطمه نادعلی دبیر علمی ششمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین با بیان اینکه هزینه غربالگری نباید مستقیما از جیب خود بیمار پرداخت شود. زیرا سیستم‌های بهداشتی و درمانی می‌خواهند با تشخیص زودرس علاوه بر کمک به بیمار، از هزینه‌های خود نیز بکاهند، گفت: این در حالی است که این مسئله مورد پذیرش بیمه‌ها نیست و آنها از انجام تست‌های غربالگری استقبال نمی‌کنند.

مدیرکل پایگاه انتقال خون استان تهران، هدف عمده از برگزاری این کنگره را نزدیک شدن قشر بالینی با گروه آزمایشگاهیان دانست و اظهار کرد: امروز قادر هستیم تشخیص‌های پزشکی و همچنین درمان‌های مربوط به برخی بیماری‌ها را در سطح مولکولی انجام دهیم.

وی ادامه داد: به علت شیوع بیماری‌های غدد درون‌ریز این موضوع را به عنوان محور برگزاری کنگره انتخاب کردیم.

دبیر علمی ششمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین ضمن اعلام اینکه 1330 مقاله به دفتر دبیرخانه کنگره رسید که بی‌سابقه بود، گفت: از این تعداد 860 مقاله به صورت پوستر و 132 مقاله به صورت شفاهی ارائه خواهد شد.

نادعلی ادامه داد: منشور حقوق بیمار در آزمایشگاه‌ها، تشخیص آزمایشگاه‌های سرطان و تشخیص طبی از جمله مسائلی است که در قالب پانل‌ها در کنگره به بحث و گفت‌وگو گذاشته می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان تهران با اشاره به اینکه رشته علوم آزمایشگاهی مورد بی‌مهری‌های زیادی قرار گرفته است که شاید یک علت آن هم این باشد که خودمان برای شناساندن آن کمتر تلاش کرده‌ایم، گفت: ساز و کار آموزشی مناسبی برای این رشته وجود ندارد. آموزش این رشته به یکی از معضلات بزرگ ما تبدیل شده است و متاسفانه اساتید ما به دلایل متعددی در بیمارستان‌های آموزشی حضور ندارند تا دانشجو بتواند بعد از فراگیری تئوری‌ها، از نزدیک با مباحث علمی مطرح در رشته‌اش برخورد کند.

وی ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت تعداد 15 پانل به صورت بحث و گفت‌وگو، 15 پانل برای ارائه مقاله برای برگزاری کنگره تدارک دیده شده است و 132 نفر از متخصصان و اساتید در این کنگره به سخنرانی می‌پردازند.

دبیر علمی ششمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین در پاسخ به پرسشی درباره میزان خطاهای آزمایشگاهی، ‌اظهار کرد: درصد خطا برای هر تست آزمایشگاه متفاوت است و نمی‌توان به طور کلی برای همه تست‌ها درصد خطا مشخص کرد. به عنوان مثال انجام تست شمارش‌ سلول‌های خونی به صورت دستی تا 20 درصد خطا را نشان می‌دهد اما اگر این تست به طریقه اتوماسیون انجام شود، کمتر از پنج درصد خطا خواهد داشت.

نادعلی افزود: خوشبختانه از نظر تجهیزات آزمایشگاهی کمبودی در کشور نداریم و می‌توانیم اغلب تست‌های مورد نیاز را خودمان انجام دهیم. البته اگر بنا باشد این تست‌ها در بیمارستان‌های دولتی انجام شود، ‌باید امکانات و بسترهای لازم آن را نیز فراهم کرد.

بررسی چالشهای صنفی و آموزشی آزمایشگاهها

دکتر مرتضی حسین‌زاده دبیر اجرایی ششمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین نیز گفت: بدنه آزمایشگاه مرکب از کاردانان و کارشناسان حوزه علوم آزمایشگاهی است که با تلاش فراوان پاسخ آزمایش‌ها را آماده می‌کند. امسال سمپوزیوم ویژه‌ای برای این گروه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: برای این سمپوزیوم 350 مقاله به دست ما رسید که از این تعداد 20 مقاله به صورت سخنرانی و 220 مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد. همچنین دو کارگاه تخصصی برای این گروه در نظر گرفته شده است.

دبیر اجرایی ششمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین با بیان اینکه این کنگره در ابعاد بین‌المللی برگزار شده و چهار مهمان خارجی از کشورهای ایتالیا، سوئد و آلمان در آن حضور دارند، گفت: 13.5 امتیاز بازآموزی برای حضور در کنگره و از 3.5 تا پنج امتیاز بازآموزی برای حضور در هر یک از 14 کارگاه آموزشی در نظر گرفته شده است.

حسین‌زاده با بیان اینکه چالشهای صنفی و آموزشی آزمایشگاه‌ها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: حق سختی کار، شیفت‌های شبانه، کارانه و نداشتن نظام آزمایشگاهیان از جمله چالش‌های صنفی پیش‌روی کارکنان آزمایشگاه‌ها است.

در ادامه دکتر محمد وجگانی رئیس جامع علمی آزمایشگاهیان ایران با بیان اینکه امسال بیش از 2600 نفر برای حضور در کنگره ثبت‌نام به عمل آورده‌اند، اظهار کرد: 1330 مقاله به دفتر دبیرخانه کنگره ارسال شد که کم سابقه است.

وی ادامه داد: از جمله برنامه‌های مهم این کنگره، پانلی است که برای بررسی مسائل آموزشی علوم آزمایشگاهی ترتیب داده شده است. امروز شاهد یک نابسامانی در حوزه آموزش علوم آزمایشگاهی علی‌رغم وجود پتانسیل‌های بسیار هستیم.

ششمین کنگره بین‌المللی آزمایشگاه و بالین از 23 تا 25 بهمن ماه جاری در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.