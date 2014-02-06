گاز 20 هزار مشترک خانگی مازندران قطع شده است

محسن عرب مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افت فشار گاز چهارشنبه شب در بابل، آمل، فریدونکنار، قائمشهر و ساری به حداقل رسیده بود.

وی اظهار داشت: بیشترین قطعی گاز را در شهرستان آمل داریم که گاز 15 هزار مشترک قطع است و در سایر شهرها حدود پنج هزار مشترک دارای قطعی گاز هستند.

وی در پاسخ به اینکه روند افت فشار گاز در استان تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، عنوان کرد: قرار است امروز مقادیری گاز از طرف غرب استان مازندران تقویت شود که با تزریق آن، شهرستان آمل نیز از وضعیت بحرانی نجات خواهد یافت.

عرب مقصودی در پاسخ به اینکه آیا در مناطقی بحرانی برف غرب استان قطعی گاز داریم، اظهار داشت: خوشبختانه در این نواحی دچار قطعی گاز نیستیم و شرایط به گونه ای فراهم شده که گاز همه شهروندان و مراکز خدماتی وصل است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران، بر لزوم صرفه جویی و همکاری بیشتر هم استانیها برای تامین گاز پایدار در استان تاکید کرد.