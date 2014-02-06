سفیر قم قهرمان والیبال کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال کشورمان این مرحله از مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های دسته اول کشور طی روزهای گذشته در رده سنی جوانان به میزبانی هیئت والیبال استان کرمانشاه برگزار شد و برترین های سال 1392 را معرفی کرد.

تیم والیبال جوانان سفیر قم نیز یکی از تیم های حاضر در این مرحله از پیکارها بود که بعد از موفقیت در مرحله مقدماتی توانست در مرحله پایانی حریفان را انگشت به دهان کرده و با عبور از سد تمامی آنها به مقام قهرمانی این دوره از پیکارها دست یابد.

بر اساس برنامه ریزی فدراسیون والیبال کشورمان در این مرحله از رقابت ها هشت تیم در دو گروه با یکدیگر رقابت کردند که بعد از برگزاری بازی های دور نخست، تیم های اول تا چهارم در مرحله پلی آف با یکدیگر بازی کردند تا چهره چهار تیم مرحله پایانی مشخص شود.

امسال در مسابقات لیگ دسته اول والیبال رده سنی جوانان باشگاه های کشور همچون لیگ های نوجوانان، امید و بزرگسالان دسته اول کشور 16 تیم حضور داشتند اما در پایان دیدارهای مرحله اول مقدماتی، سرانجام 8 تیم توانستند به مرحله نهایی برسند.

بدین ترتیب مرحله نهایی با شرکت 8 تیم به میزبانی هیئت والیبال استان کرمانشاه و تیم ثامن الحجج این شهر برنامه ریزی و برگزار شد در حالی که در گروه نخست این رقابت ها تیم های والیبال جوانان سفیر قم، شهرداری ملکان، گل گهر سیرجان و پیشگامان شفق اردکان با یکدیگر رقابت کردند.

همچنین بر اساس برنامه ریزی مسئولان برگزاری این پیکارها، در گروه دوم نیز تیم های والیبال پسران جوان ثامن الحجج کرمانشاه، پویا صنعت کرمان، کاله جوان آمل و ذوب آهن اصفهان با یکدیگر مسابقه دادند تا تکلیف برترین ها مشخص شود.

والیبالیست های تیم جوان و آینده دار سفیر قم در مرحله گروهی از سد هر سه حریف خود عبور کردند و با اقتدار به پلی آف آمدند و در این مرحله به عنوان صدرنشین گروه اول به تیم چهارم گروه دوم یعنی پویا صنعت کرمان برخورد کردند و به راحتی از سد این تیم نیز گذشتند تا به نیمه نهایی برسند.

در مرحله نیمه نهایی سفیر قم عصر چهارشنبه در سه گیم متوالی از سد تیم کاله جوان گذشت و به دیدار فینال راه یافت تا در آخرین بازی که تعیین کننده تیم قهرمان بود به مصاف تیم ثامن الحجج کرمانشاه میزبان رقابت ها برود، در این بازی سفیر قم سه بر صفر پیروز شد و جشن قهرمانی را در کرمانشاه برپا کرد.

بازی های سفیر قم در مرحله گروهی:

سفیر قم 3 – شهرداری ملکان 1

سفیر قم 3 – پیشگامان شفق یزد صفر

سفیر قم 3 – گل گهر سیرجان صفر

بازی پلی آف:

سفیر قم 3 – پویا صنعت کرمان صفر

بازی نیمه نهایی:

سفیر قم 3 – کاله جوان صفر

بازی فینال:

سفیر قم 3 – ثامن الحجج کرمانشاه 1