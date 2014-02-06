مدیریت قرآنی استان قزوین مورد نقد است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه یازدهمین نمایشگاه قرآن کریم استان قزوین چهارشنبه شب با حضور مرتضی روزبه استاندار،حجت الاسلام محمد حسن باریک بین امام جمعه موقت قزوین، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری، محمد حسین شفیعی ها مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حجت اسلام نوروزی مدیکل اوقاف و امور خیریه، حجت الاسلام قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام علی نعمت اللهی مدیرکل تبلیغات اسلامی، علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی، علی پر زحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و جمعی از قرآن پژوهان و علاقمندان علوم قرآنی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد.

مرتضی روزبه در این مراسم گفت: رسالت یکایک ما این است که تلاش کنیم تا قرآن از مهجوریت خارج شود و با همه امکاناتی که در اختیار نظام قرار دارد این وضعیت شایسته نظام نیست.



استاندار قزوین بیان کرد: قبلا در قزوین یک پیشینه قرآنی خوبی در منطقه داشتیم و با داشتن چهره های شاخصی مانند علامه رفیعی که در مسجدالنبی برگزار می شد، مرحوم آیت الله ابوترابی با تفسیر قرآنی در مساجد و محافل، مرحوم آیت الله اویسی، آیت الله تقوی، شفیعی ها، کافی ها، احمدی در شهر و دیار مشغول کار قرآنی بودند و با کمترین امکانات و بی توجهی حکومت بخوبی در نشر علوم قرآنی تلاش می کردند.



وی افزود: در نظام جمهوری اسلامی با رویکرد نظام حرکت های قرآنی خوبی آغاز شده و هر سال خادمان تجلیل و تکریم می شوند و امروز که نظام اسلامی بهار قرآن تلقی می شود باید همه مشوق ها استفاده شود و فعالیتها در تراز نظام باشد.



روزبه یادآورشد: با این همه امکاناتی که در نظام اسلامی ایجاد شده بدون نادیده گرفتن خدمات انجام شده باید اذعان کرد که فعالیت های قرآنی شایسته نظام اسلامی نیست و با توجه به پیشینه قزوین و شرایط امروز کارها در حد قابل قبولی نیست و نمی توانیم کار شاخصی ارائه کنیم.



این مسئول بیان کرد: قرآن ابزار دست همه پژوهشگران قرآنی است اما متاسفانه ما در استان تولیدات وزین قرآنی نداشته ایم و با مقایسه با استانهای دیگر تولیدات مهمی نداشته ایم.





برپایی نمایشگاه قرآنی باید خروجی داشته باشد



روزبه اظهارداشت: برپایی نمایشگاهای قرآنی باید خروجی داشته باشد و حداقل با راه اندازی یک نهضت قرآنی بتوانیم ادعا کنیم بعد از نمایشگاه توانستیم 40 درصد مراجعان را با روخوانی و روان خوانی آشنا کنیم و این که با داشتن 120 هزار دانشجو می توانیم ادعا کنیم که چند درصد از آنها براحتی روخوانی را بلدند.



وی افزود: وقتی می گوئیم قزوین پایتخت خوشنویسی است آیا کتابت قرآن را با خوشنویسان محلی انجام داده ایم تا تولیدی قرآنی داشته باشیم لذا باید خود را مخاطب قرار دهیم و بدانیم همه ما در مهجوریت قرآن سهیم هستیم و باید آن را جبران کنیم.



روزبه گفت: باید در تقویم نمایشگاه بعدی قرآن تغییری ایجاد کنیم تا خروجی مناسبی داشته باشیم که بتوان به نتایج ارزشمندی دست یافت.



این مسئول پیشنهاد کرد در مساحد بعد از هر اقامه نماز جلساتی کوتاه برگزار شده و حدود پنج دقیقه به صورت مستمر تفسیر و ترجمه قرآن گفته شود تا مردم بتدریج با اندیشه در آیات قرآنی مانوس شوند.

وی دوری از تشریفات در کارهای قرآنی را ضروری خواند و از دست اندرکاران برپایی نمایشگاه هم تقدیر کرد.



در این مراسم از 12 تن از حافظان و فعالان قرآنی تجلیل شد.



