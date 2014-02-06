کار با کارگردانان جوان ریسک نیست/ به جوانان اعتماد دارم

نیکی کریمی که امسال در دو فیلم «زندگی جای دیگری است» به کارگردانی منوچهر هادی و «تمشک» ساخته سامان سالور ایفای نقش می‌کند درباره این دو فیلم به خبرنگار مهر گفت: خدا را شکر می‌کنم و خیلی خوشحالم که با دو کارگردان از سینمای مستقل کار کردم. هدف من کمک به کارگردان های جوان و تجربه های جدید بود که در این فیلم ها اتفاق افتاد.

وی درباره نقش خود در این دو فیلم عنوان کرد: این دو نقش در «زندگی جای دیگری است» به کارگردانی منوچهر هادی و «تمشک» به کارگردانی سامان سالور بسیار متفاوت هستند و فضای هر دو فیلم هم با یکدیگر تفاوت دارد و هرکدام از این نقش ها در فضای فیلم به نظرم درآمده است و از دوستان و آشنایان می شنوم که رضایت داشته اند. «تمشک» میان فضای خاصی دارد. من از این خوشحالم که کارگردانان آثار خود ار تنها در یک فضا محدود نمی سازند، تجربه می کنند و این به نظر من لذت‌بخش است. مهم فیلمنامه یک اثر است که فیلمنامه این کار به نظرم خوب بود.

بازیگر فیلم «تمشک» درباره کار با این کارگردانان جوان اظهار کرد: من کار با این کارگردانان جوان را ابدا ریسک نمی دانم و از همان ابتدا به آنها می گویم که به من اعتماد کنید و من هم به شما اعتماد می کنم و همه به یکدیگر کمک می کنیم تا یک فیلم خوب ساخته شود.

بازیگر فیلم های «بوی پیراهن یوسف» و «برج مینو» درباره نقش خود در فیلم «تمشک» بیان کرد: من در این فیلم نقش زنی را بازی می کنم که بچه دار نمی شود و این میان اتفاقاتی رخ می دهد که داستان این فیلم را رقم می زند و ترجیح می دهم مخاطب این قصه را دنبال کند.

کریمی درباره موفقیت این فیلم ها در بخش مسابقه خاطرنشان کرد: این دو فیلم، دو فیلم مستقل از دو کارگردان بودند. آنچه برای من مهم است این است که اینها فیلم های باآبرویی هستند، فیلم‌هایی که تماشاچی، منِ بازیگر و سایر عوامل با سربلندی از سالن بیرون می‌آییم و من افتخار می کنم که این فیلم ها را کار کردم. درواقع مهم این است که یک فیلم خوب باشد.

این بازیگر سینمای ایران در پایان درباره فیلم هایی که در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده و نظر خود درباره آنها گفت: من تنها چند فیلم را دیدم و چون همه این فیلم ها را ندیدم ترجیح می دهم که درباره فیلم های دیگران اظهار نظر نکنم.