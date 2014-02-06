راه ارتباطی 24 روستای زنجان بازگشایی شد

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تنها راه ارتباطی 15 روستای استان زنجان مسدود است که با تلاش راهداران کلیه این راهها تا چند ساعت آینده بازگشایی خواهد شد.

وی اظهار داشت: در این راستاراه ارتباطی در حوزه های استحفاظی زنجان، ابهر، طارم مسدود است.

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: در حال حاضر خوشبختانه هیچگونه مشکلی برای تردد مسافران در محورهای مواصلاتی استان وجود ندارد و همه راههای اصلی باز است ولی باز رانندگان در رانندگی سرعت مطمنه را رعایت کنند.

خوشکام گفت، به رانندگان توصیه می شود برای تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان از لوازم گرمایشی و زنجیر چرخ استفاده کنند و قبل از مسافرت از وضعیت محورهای مواصلاتی استان با خبر شوند.



مرکز مدیریت راههای استان زنجان، در ادامه به رانندگان توصیه کرد برای تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان از لوازم گرمایشی و زنجیر چرخ استفاده کنند چرا که در این فصل به علت نا مساعد بودن هوا و لغزنده بودن جاده ها رانندگی کردن بسیار سخت است که استفاده از زنجیر چرخ سرعت را کنترل می کند.

خوشکام یادآور شد: رانندگان می توانند با ارسال پیامک به سامانه 1000241141 از وضعیت راه های استان زنجان با خبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای 141 از وضعیت جاده های استان آگاهی پیدا کنند.

وی همچنین به بانوان باردار توصیه کرد اگر کار ضروری داشته باشند اقدام به مسافرت کنند و قبل از مسافرت هم از وضعیت راه و هوا باخبر شوند چرا که در چنین وضعیتی سفر برای آنها در جاده های زنجان بسیار خطرناک است.