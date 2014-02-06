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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۴

حبیبی خبر داد:

جایگاه های CNG در قزوین به طور موقت خدمات نمی دهند

جایگاه های CNG در قزوین به طور موقت خدمات نمی دهند

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون عمراني استاندار قزوین گفت: با توجه به افزایش مصرف گاز و تامین گاز خانگی از مردم قزوین درخواست می شود از رفتن به جایگاه CNG خودداری کنند.

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به سرمای شدید و افزایش مصرف گاز اولویت در تامین گاز، منازل است و برای جلوگیری از افت فشار گاز جایگاه های  CNGنیمه فعال شده اند.

وی افزود: از دارندگان خودروهای دوگانه سوز درخواست می شود تا اطلاع بعدی از مراجعه به جایگاه های  CNGخودداری کنند.

حبیبی همچنین از احتمال قطعی گاز در استان خبر داد و تصریح کرد: در صورت عدم صرفه جويي و رعايت نكردن مصرف خانگي، اداري و صنعتي احتمال قطعي گاز در استان وجود دارد.

وي بیان كرد: مصرف كنندگان خانگي، دستگاه هاي اجرايي و صاحبان صنايع همكاري لازم را در كنترل مصرف داشته باشند و همچنین در صورت مشاهده با متخلفين برخورد خواهد شد.

معاون امور عمرانی استاندار قزوین، اطلاع رساني اين امر را از وظايف رسانه ملي برشمرد و افزود: صدا و سيماي مركز استان زمان هاي صرفه جويي در مصرف گاز را به مردم اطلاع رساني کند.

وي افزود: البته اين امرموقتي است و با افزايش دماي هوا اوضاع به حالت عادي برمي گردد.

حبیبی در پایان همچنین خواستار نظارت مستمر برجايگاه هاي CNG ،تامين بنزين مورد نياز جايگا ه ها، فعال نگه داشتن ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري، وضعيت نانوايي هاي سيار و مديريت لازم توسط دستگاه هاي مربوطه شد.

کد مطلب 2230397

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