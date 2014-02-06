یازدهمین نمایشگاه قرآنی قزوین با استقبال خوب مردم روبرو شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین سلیمانی چهارشنبه شب در آئین اختتامیه یازدهمین نمایشگاه قرآنی استان که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد اظهارداشت: قرآن کتاب هدایت و سعادت بشریت اس و هر کس با آن مانوس شود مسیر درست زندگی را خواهد یافت.

وی افزود: قرآن اقیانوسی از نعمت بیکران الهی است و در طول 11سال برپایی نمایشگاه با ایجاد جذابیت در غرفه ها بتوانیم علاقمندان بیشتری راجذب کنیم.

سلیمانی بیان کرد: از همه دستگاهای اجرایی انتظار داریم در برپایی نمایشگاه بعدی مشارکت بیشتری کنند تا بتوانیم از نظر کمی و کیفی شاهد نمایشگاهی در شان مردم استان و قرآن باشیم.

وی افزود: در نمایشگاه یازدهم 70 غرفه برپا شد که پنج موسسه قرآنی هم مشارکت کردند و 30 غرفه به ناشران و هشت غرفه برای عرضه نرم افزارهای قرآنی اختصاص یافت که عرضه قلم نوری قرآنی کار جدیدی بود که مورد توجه مردم قرار گرفت.

مدیر نمایشگاه قرآنی استان قزوین تصریح کرد: حوزه علمیه خواهران و برخی دستگاههای اجرایی در این نمایشگاه مشارکت خوبی داشتند که امیدواریم برای نمایشگاه بعدی بتوانیم علاقمندان بیشتری را جذب کنیم.

وی از فعالان قرآنی استانهای قم و تهران در این نمایشگاه تشکر کرد.

در این مراسم حجت الاسلام انصاری مدیرکل اجارات اداره اوقاف و امور خیریه کشور هم گفت: قرآن برای همه شئون زندگی انسانها در حوزه های سیاسی، اقتصادی، امور اجتماعی برنامه دارد و اگر با آن مانوس شویم به سعادت دنیا و آخرت خواهیم رسید.

وی افزود: بیش از دو سوم آیات قرآنی قصص آموزنده است که با شرایط امروز که کتب رمان بیشترین مخاطب را دارد اگر بتوانیم قصص زیبای قرآن را به نگارش درآوریم قادر خواهیم بود گروه کثیری را با این کتاب آُمانی مانوس کنیم.

انصاری بیان کرد: باید فاصله ای که بین مردم و قرآن ایجاد شده از بین بریم و با ایجاد انس و الفت مناسب از آموزه های قرآنی برای رسیدن به سعادت بهره بریم.

در این مراسم از 12 فعال و حافظ قرآنی تجلیل شد.