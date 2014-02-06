زمان پخش فیلم های جشنواره فیلم فجر در زاهدان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم های همه چیز برای فروش، خواب زده ها، ماهی و گربه، کلاشینکف، فردا، سیزده، دو ساعت بعد مهرآباد، ناخواسته، زمستان آخر، گنجشگک اشی مشی، لامپ 100، چند متر مکعب عشق، شیفتگی، خانه پدری، قصه ها، شیار 143، آذردخت و پرویز و دیگران، امروز و آرایش غلیظ فیلم هایی هستند که از روز پنجشنبه تا 26 بهمن ماه سال جاری بر روی پرده خواهند رفت.

گفتنی است دوستداران هنر سینما در روز پنجشنبه می توانند تماشگر فیلم های «ماهی و گربه» و «همه چیز برای فروش» در سئانس نخست و دوم در تالار اشراق زاهدان باشند.

فیلم سیزده در سانس نخست و سوم و فیلم گنجشگک اشی مشی نیز در سانس دوم و چهارم روز جمعه 18 بهمن ماه اکران خواهد شد.

فیلم دو ساعت بعد مهرآباد نیز در سانس نخست و سوم و فیلم قصه ها در سانس دوم و چهارم روز شنبه 19 بهمن برای علاقمندان به نمایش درخواهد آمد.

شهروندان زاهدانی همچنین فیلم فردا را می توانند درسانس نخست و سوم و فیلم خانه پدری را درسانس دوم و چهارم روز یکشنبه 20 بهمن مشاهده کنند.

زمستان آخر در سانس نخست و سوم و فیلم شیار نیز در سانس دوم و چهارم روز دوشنبه 21 بهمن و همچنین فیلم لامپ 100 در سانس نخست و سوم و چند متر مکعب عشق در سانس دوم و چهارم روز سه شنبه 22 بهمن به نمایش درخواهد آمد.

23 بهمن ماه نیز فیلم های ناخواسته در سانس نخست و سوم و خواب زده ها در نوبت دوم و چهارم پخش روز چهارشنبه 23 بهمن بر روی پرده خواهد رفت.

علاقمندان به هنر سینما همچنین روز پنجشنبه 24 بهمن شاهد پخش فیلم کلاشینکف در نوبت اول و سوم و همچنین فیلم آذردخت و پرویز و دیگران در سانس دوم و چهارم خواهند بود و فیلم های شیفتگی را در سانس نخست و سوم و فیلم امروز را در نوبت دوم و چهارم روز جمعه 25 بهمن ماه سال جاری می توانند به تماشا بنشینند.

به گزارش خبرنگار مهر آخرین روز از برگزاری این جشنواره با نمایش فیلم آرایش غلیظ در سانس دوم و چهارم در روز شنبه 26 بهمن ماه در تالار سینما اشراق مجتمع فرهنگی و هنری زاهدان همراه خواهد بود.

علاقمندان هنر سینما می توانند برای تماشای فیلم های مورد علاقه خود بر اساس برنامه زمانبندی مذکور در چهار سئانس از ساعت 14 الی 20 هر شب بیینده فیلم های منتخب در این جشنواره باشند.