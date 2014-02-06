سهم کتابخانه های پارس آباد از درآمد شهرداری پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد داداشی صبح پنج شنبه در جلسه مشترک با مسئولان کتابخانه های شهرستان پارس آباد تصریح کرد: سهم نیم درصدی درآمد شهرداری در جهت توسعه کتابخانه ها پرداخت شده و امید می رود زمینه ارتقا وضعیت کمی و کیفی سرانه مطالعاتی این شهر را بهبود بخشد.

وی با بیان اینکه علاوه بر پارس آباد شهر تازه کند نیز سهم درآمدی خود به کتابخانه ها را پرداخت کرده است، اضافه کرد: اجرای این مهم در راستای بهبود کیفی کتابخانه ها بوده و ضروری است در شهرهایی با سرانه مطالعه پایین محقق شود.

داداشی همچنین از افزایش سهم نیم درصدی درآمد شهرداری به یک درصد خبر داد و تاکید کرد: شهر پارس آباد نیازمند توسعه فضاهای فرهنگی به ویژه کتابخانه ها است.

شهردار پارس آباد معتقد است شهرداری ها می توانند در توسعه فضاهای فرهنگی با ایجاد تعامل سازنده با سایر دستگاه ها نقش قابل توجهی ایفا کنند.

وی افزود: علاوه بر توسعه کتابخانه ها توسعه سایر امکان فرهنگی پارس آباد نیز در برنامه های شهرداری پارس آباد در سال آینده اولویت ویژه دارد.