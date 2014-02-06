یخ زدگی قطار در خراسان شمالی/ مسافران هفت ساعت معطل شدند

محمد اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: چهارشنبه قطار تهران- مشهد در یک کیلومتری ایستگاه راه آهن جاجرم در استان خراسان شمالی بر اثر شدن برودت هوا دچار از کار افتادن سامانه های سوخت رسانی و قطع برق شده و از حرکت ایستاد.

به گفته وی در پی این اتفاق به منظور پیشگری از به وجود آمدن مشکلات برای مسافران، یدک کش لوکوموتیو از اداره کل راه آهن استان سمنان مستقر در شاهرود به محل اعزام شده و قطار را به ایستگاه جاجرم رساند.

اخوان با اشاره به این که قطار مزبور و مسافران آن به مدت هفت ساعت در ایستگاه جاجرم توقف داشت، اظهار کرد: پس از رفع مشکل قطار عصر چهارشنبه به طرف مشهد به حرکت خود ادامه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شماری از مسافران این قطار در تماس با دفتر خبرگزاری مهر در خراسان شمالی از تاخیر هفت ساعته در ایستگاه و عدم عذرخواهی مسئولان محلی و راه آهن انتقاد داشتند.

استان خراسان شمالی به دلیل نداشتن شبکه ریلی اداره کل راه آهن ندارد و مدیریت ایستگاه راه آهن جاجرم هم به عهده اداره کل راه آهن استان سمنان مستقر در شاهرود است.

شهرستان جاجرم در 170 کیلومتری جنوب غربی بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی واقع شده است.