سینما یکی از بهترین عرصه های فعالیت فرهنگی و اخلاقی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید لطف الله سپهر شامگاه چهارشنبه در نشست خبری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان عنوان کرد: تحولات بسیار مهمی در بخش های مختلفی از جمله فرهنگ اتفاق افتاده که بسیار نیز حائز اهمیت است. قبل از انقلاب اسلامی در کل استان خوزستان سه تا چهار اداره فرهنگی وجود داشت اما از سال 57 تا کنون احداث 24 اداره فرهنگی به طور کامل و تالار های بزرگ نمایشی با ظرفیت 320 صندلی به بالا را در سطح استان شاهد بوده ایم.

وی افزود: اکنون در استان دارای یک ثبات و استقرار فرهنگی هستیم. بعد از انقلاب گروه های هنری مختلفی پا به عرصه گذاشته و فعالیت های خود را آغاز کردند و از جمله آن ها می توان به هنرهای تجسمی خطاطی و غیره اشاره کرد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: در سال های قبل ما در استان به طور مطلوب سینما و مکان های نمایشی نداشتیم اما حال به طور گسترده در سطح استان شاهد آنها هستیم اکنون 912 مسجد در استان وجود دارند که از این بین 910 مسجد فعالیت های فرهنگی هنری انجام می دهند.

سپهر بیان کرد: کتابخانه ها در استان در حال توسعه هستند و اکنون با داشتن 280 کتابخانه عمومی و هر کتابخانه با دارا بودن بیش از 10 هزار کتاب به مردم خدمات ارایه می کنند. 163 موسسه نیز در قالب موسسه های قرآنی مشغول به فعالیت هستند.

وی عنوان کرد: در صنعت چاپخانه و نشریه نیز جایگاه استان بعد از تهران است و یکی از استان های برتر در این عرصه تلقی می شود نشریات محلی نیز از لحاظ کمیت و کیفیت نیز در درجه برتر قرار دارند و 76 نشریه به طور فعال مشغول به فعالیت هستند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: از همه مهم تر موضوع موسسات فرهنگی هنری و کانون های تبلیغاتی است که در این عرصه نیز 320 کانون در استان مشغول به فعالیت هستند.

سپهر خاطر نشان کرد: در ایام مبارک دهه فجر فیلم هایی عرضه می شود و در این راستا جشنواره فیلم و تاتر فجر تشکیل شد که در جشنواره امسال خوزستان به تنهایی پنج گروه تأتر در قالب تأتر های صحنه ای و خیابانی به این جشنواره فرستاد و در بخش فیلم نیز این جشنواره امسال در استان برگزار خواهد شد و استان خوزستان میزبان جشنواره فجر خواهد بود. که در حوزه ها و بخش های مختلف کودک، بیداری اسلامی و سیاسی برگزار می شود و استقبال قابل توجهی را نیز در بر داشته است.

وی افزود: فیلم هایی که در جشنواره به روی پرده خواهند رفت 20 فیلم برجسته ساخته 20 کارگردان خبره از کشور و خارج از کشور است. جشنواره فیلم فجر 17 بهمن 92 ساعت دو بعد از ظهر در سینما اکسین اهواز و با حضور مسئولین کشوری شروع و در تاریخ 26 بهمن 92 به پایان خواهد رسید.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: صنعت سینما جزء یکی از بهترین عرصه های فعالیت فرهنگی و اخلاقی است و می تواند با ایجاد یک فضای صمیمی و عاطفی مطلبی را به مخاطب منتقل کند و فرصتی است که صلح، صفا و صمیمیت بین خانواده ایجاد بشود.

سپهر بیان کرد: مسئولین نظام بر ایجاد یک فضای با نشاط در جامعه تأکید کرده اند و این وظیفه ما است که این دستورات را انجام دهیم و ما نیز به وسیله صنعت سینما و فعالیت های هنری این امر محول را انجام می دهیم.

وی عنوان کرد: در این جشنواره از کتابی که در رابطه با آقای کیارستمی نوشته شده رونمایی خواهد شد و از بعضی مفاخر سینمایی ایران دعوت و در این مراسم شاهد تجلیل از آن ها خواهیم بود.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در خصوص مجهز کردن سینما های استان به تکنولوژی دیجیتال گفت: همه دنیا به سوی مسائل تکنولوژی و صنعتی پیش می رود و ما نیز باید متعاقبا از این قاعده پیروی کنیم و دو سینمای استان، سینما هلال و سینما اکسین را به صورت نسبتا رایگان به تکنولوژی دیجیتال مجهز کردیم.

سپهر افزود: صنعت سینما در بخش های تجاری می تواند بسیار مفید و ارزنده باشد و می توان از سینماها استفاده تجاری کرد و فضای سینمایی خوزستان را گسترش داد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی خود را جهت دادن بلیط سینما به صورت نیمه قیمت به سازمان هایی همچون کمیته امداد، بهزیستی و ادارات دولتی اعلام می دارد.