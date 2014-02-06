اطلاع رسانی نامناسب سبب غافلگیری مردم در بحران برف شده است

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش بینی تورم و تلاش برای پیشگیری در استان و کشور ضعیف بوده و باید کنترل بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه حادثه برف در شهرستان قطعی برق و آب را در پی داشت، افزود: به دلیل کمبود امکانات هنوز معابر و خیابانها بطور کامل بازگشایی نشده است.

وی اظهار داشت: مشکل قطعی گاز به دلیل افت فشار وجود دارد که اگر به همین صورت ادامه یابد در محمودآباد و نور نیز دچار مشکل می شویم و در این راستا، خواستار تقویت گاز از گیلان به مازندران هستیم.

نماینده مردم نور و محمودآباد ارائه برنامه های مناسب در زمان بحران را ضروری دانست و گفت: برخی معابر و خیابانها به دلیل کمبود امکانات هنوز بازگشایی نشده است.

وی گرانفروشی فروشندگان را در زمان بحران سوء استفاده شخصی دانست و گفت: این یک مسئله شخصی است که ارتباطی با برف و باران ندارد.

وی افزود: احتمال سوء استفاده هنوز هم وجود دارد و دستگاههای مرتبط باید پیگیری کنند تا در این شرایط گرانی فوق العاده بر اثر بحراف برف و باران ایجاد نشود.

فیاضی با اشاره به مشکلات ایجاد شده گفت: مسئولان بیشتر تلاش کنند تا مشکلات مردم رفع شود تا سبب نارضایتی مردم نشود.