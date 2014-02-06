هیئت قم برابر مناطق نفت خیز جنوب شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای لیگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه‌های کشور امسال در حالی برگزار می شود که در آن پنج تیم حضور دارند و بازی های خود را به شکل دوره ای انجام می‌دهند تا در نهایت دو تیم به لیگ برتر این رشته ورزشی راه یابند.

در حالی که سازمان لیگ فدراسیون تنیس روی میز آغاز این رقابت ها را از روز پنج شنبه دهم بهمن ماه برنامه ریزی کرده و قرار بود در این روز تیم هیئت تنیس روی میز استان قم در دیداری خانگی پذیرای تیم کاسپین قزوین باشد اما آن بازی برگزار نشد تا نماینده قم اولین بازی خود را برابر تیم مناطق نفت خیز جنوب یکی از مدعیان صعود به لیگ برتر برگزار کند.

بر همین اساس سالن شهید محمدی مجموعه ورزشی تختی قم عصر چهارشنبه مملو از تماشاگران و علاقمندانی بود که آمده بودند تا در هفته اول پیکارهای لیگ دسته اول تنیس روی میز قهرمانی باشگاه های کشور تیم هيئت تنیس روی میز استان قم را در رویارویی این تیم با مناطق نفت خیز جنوب مورد حمایت قرار بدهند.

با اینکه هم استقبال تماشاگران خوب بود و هم اینکه از سوی هیئت تنیس روی میز استان قم تمهیدات بسیار خوبی برای حضور موفق تیم هیئت قم در مسابقات لیگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه های کشور اندیشیده و پیش بینی شده بود اما این تیم در گام نخست نتیجه بسیار غیر منتظره ای کسب کرد.

در این مسابقه که جذاب و نفس گیر بود پینگ پنگ بازان حاضر در تیم هیئت قم هر چقدر تلاش کردند که در مقابل میهمان خود به پیروزی برسند موفق نبودند و در نهایت این تیم مناطق نفت خیز جنوب بود که توانست با حساب 6 بر صفر تیم هیئت قم را شکست بدهد.

دیدارهای هفته نخست در حالی با شکست هیئت قم برابر مناطق نفت خیز جنوب به پایان رسید که امسال در کنار تیم هیئت تنیس روی میز استان قم چند رقیب سرسخت دیگر نیز در مسابقات ليگ دسته اول تنیس روی میز باشگاه‌هاي كشور حضور دارند كه با انگیزه صعود به مسابقات لیگ برتر پینگ پنگ قهرمانی باشگاه های کشور با يكديگر مسابقه می دهند.

تيم هیئت تنیس روی میز استان قم برای صعود به مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه‌هاي كشور، با تيم‌هاي تیم های مردان تنیس روی میز کاسپین قزوین، هیئت تهران، نفت و گاز گچساران و مناطق نفت خیز جنوب به رقابت خواهد پرداخت.

با توجه به نحوه برنامه‌ريزي فدراسيون تنیس روی میز براي برگزاري اين دوره از رقابت‌هاي ليگ دسته اول پينگ‌پنگ باشگاه‌هاي كشور، ديدارهاي مرحله گروهي از امروز آغاز مي‌شود و در پايان دو تيم راهي لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه های کشور در سال 1393 خواهند شد.